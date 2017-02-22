Страсти в сельской школе: травмы учеников, ложь и неоднократные жалобы

За два последних учебных года Харьюская уездная управа получила три письменные жалобы на школу, находящуюся в поселке Турба в волости Нисси. Один из случаев связан с тем, как директор якобы отказался вызывать скорую помощь для травмированного ученика, пишет Eesti Päevaleht.

Согласно одному из заявлений, 3 ноября прошлого года во дворе Турбаской школы 13-летний мальчик кинул снежком в другого ученика. Тот разозлился и пообещал ”убить” обидчика. Вместе с двумя другими мальчишками они хватают кинувшего снежок школьника и уводят его в школьное фойе, где кидают на пол и заламывают руку за спину.

После этого обиженный ученик прыгнул на руку своего обидчика. Тот взвыл — его рука сломана. На крик в фойе сбежались учителя, после чего помощник директора школы звонит отцу мальчика, который работает в 50 километрах от поселка, чтобы сообщить об инциденте.

Директор отказалась вызывать скорую?

Мать подростка узнала об инциденте от других детей. По ее словам, пятеро детей подтвердили ей, что директор отказалась вызывать скорую помощь и звонить ей. Дети говорят, что скорую помощь вызвала заведующая учебной частью, а директор даже предложила потом перезвонить им и отменить вызов.

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В результате инцидента рука ее сына серьезно пострадала. Скорая помощь отвезла подростка в больницу, где он был отправлен на операцию.

Foto: Priit Simson

Мать потерпевшего утверждает, что после этого инцидента руководство школы с ними почти не общалось, и никто даже не позвонил узнать о здоровье ее ребенка. Женщина попросила директора показать ей видеозапись с камеры наблюдения, находящейся в фойе. Директор обещала посмотреть, но потом сообщила, что она удалена.

Женщина считает, что поведение руководства школы можно объяснить тем, что помощник директора состоит в родстве с мальчиком, сломавшим ее сыну руку. По ее словам, помощник сказала отцу ребенка, что тот сломал руку в результате падения.

Кроме того, она говорит, что не стала бы обращаться в уездную управу, если бы школа хотя бы поинтересовалась состоянием ее сына. Директор же утверждает, что она общалась с родителями потерпевшего как после инцидента, так и перед его возвращением в школу.

Правила школы предусматривают четкое руководство для того, что делать в подобных случаях: выявить свидетелей, оповестить родителей и подать заявление в полицию. В данном случае школа этого не сделала — полицию вызывать не стали, хотя ученик получил физическую травму. В полицию обратился уже потом родитель ученика, когда стало ясно, что школа этого делать не собирается.

Версия школы против версии родителей

Директор Турбаской школы Кядли Кюннап использует в разговоре выражения ”версия детей”, ”версия школы” и ”версия родителей”.

”Я могу опираться лишь на слова мальчишек. Камера наблюдения снимает нашу входную дверь. На видеозаписи мы видели лишь тени. Мы просмотрели ее с заведующей хозяйственной частью, и там не видно, что случилось”, — рассказывает директор.

По ее словам, 3 ноября она была в своем кабинете, когда услышала крик. Когда она пришла в фойе, заведующая учебной частью и учитель уже говорили по телефону. Так как в электронном дневнике был лишь телефонный номер отца мальчика, то ему помощник директора и стала звонить. После этого ребенок сам позвонил своей матери.

Директор описывает ситуацию так: пострадавший кинул снег в лицо мальчику, который был младше него, а затем пустился наутек, в результате чего он упал и сломал руку. Видеозапись родители попросили посмотреть уже потом, когда камера успела ее перезаписать, что происходит по истечении семи дней. Поэтому распоряжения стереть запись она не давала, отмечает директор.

Кюннап утверждает, что в версии родителей и составленной Харьюской уездной управой справке есть одна большая ошибка: никто не прыгал на руке подростка. Это ей подтвердили как сам пострадавший, так и предполагаемый нападавший. Она также не согласна с утверждением, что запрещала вызывать скорую помощь.

Главный инспектор Харьюской уездной управы Инна Микли пишет в справке, что школа нарушила закон, так как ученики находились на перемене без присмотра, из-за чего и произошел инцидент. Директор признает, что это правда — учитель в тот момент ушла за ключом.

Kädly Künnap, Turba kooli direktor Foto: Priit Simson

У школы есть и другие проблемы

Турбаская школа — маленькая сельская школа, где во время контроля учились 139 учеников и работали 23 учителя. В Харьюмаа же есть всего 356 учебных заведений, в отношении которых Харьюская уездная управа за два последних учебных года получила 109 письменных обращений — из них три было связано с Турбаской школой.

Составленная Инной Микли справка длиной 14 страниц содержит как жалобы родителей учащихся, так и другие недостатки. Например, родители утверждают, что случаи насилия в школе — частое явление. Один раз учитель якобы схватил ученика за ухо, а потом не дал родителям посмотреть запись с камеры видеонаблюдения. Другая жалоба — учитель кричит на учеников и называет их дебилами, которых нет смысла учить.

Директор подтверждает первый инцидент и объясняет, что схватившая ученика за ухо учительница после этого отказалась от должности классного руководителя в классе, где учился тот ученик. Однако она продолжает вести у него уроки, а родители утверждают, что после обращения к директору их ребенку стало находиться на уроке еще сложнее.

Также на школу подала жалобу мать ученицы, которая получила 11 пятерок и 3 четверки, а в четверти ей поставили ”4”, хотя средний балл составил 4,8. При этом единственная отмеченная контрольная работа была написана на пятерку. Директор жалобу матери не удовлетворил, и женщина обратилась в Харьюскую уездную управу, после чего получила письмо от директора, что учитель ошибся и исправил оценку.

Мать девочки утверждает, что после этого инцидента отношение классного руководителя и руководства школы к ее семье изменилось. Девочка жаловалась, что учительница часто насмехается над ней и игнорирует ее, что позже подхватили другие одноклассники. В результате этого родители решили перевести ребенка в другую школу.

Согласно словам директора и справке Харьюской уездной управы, у учителя есть право по-разному учитывать важность оценок. Кюннап объясняет, что оценку в итоге изменили, так как учитель не ознакомил родителей с руководством по оцениванию, согласно которому их дочь заслужила четверку.

Бывший сотрудник: мне пришлось выбирать сторону

Eesti Päevaleht связалась с бывшим сотрудником Турбаской школы, который пожелал остаться анонимным: ”У нас с директором было разное понимание того, как нужно общаться с родителями учащихся”.

Он рассказывает, как в школе устраивались акции против родителей. Было подано заявление в волостную управу: ”Меня спросили, на чьей я стороне — школы или родителей? Сказал, что на стороне ребенка. Выяснилось, что такой стороны нет”.

Один раз ему делали предложение о том, как стоит оценивать ученика, но он отказался это делать. Его якобы также заставляли давать некоторым детям неприятные задания. Он предложил волостному собранию в случае возникновения проблем созывать круглый стол, что в итоге сделано не было.

Директор утверждает, что она никогда никого не заставляла ставить ученикам какие-либо оценки. По ее словам, данный учитель придирался к одному ученику в классе: не хотел его хвалить, угрожал вызвать органы защиты детей.

Kädly Künnap, Turba kooli direktor Foto: Priit Simson

Кроме того, директор утверждает, что отец одного из учеников угрожал ей физической расправой, намекая на свое криминальное прошлое, которое позже подтвердилось. Учителя тоже чувствовали угрозу с его стороны. Харьюской волостной управе было направлено письмо с подписями 16 учителей, что они якобы боятся одного из родителей учащихся.

Мужчина в ответ заявляет, что из него начали делать врага, когда он стал членом попечительского совета и стал задавать неугодные школе вопросы, например, о бюджете и использовании денежных средств.

Он добавил, что директор ему сказала: ”Я сделаю так, что вы заберете детей, и чтобы старшеклассники начали издеваться над вашими детьми”. Директор такое заявление отрицает.

Как решить проблему?

Родители школьников утверждают, что даже волостная управа Нисси официально не поддерживает директора. Сама Кядли Кюннап считает, что ее пытаются выжить с должности, так как в маленьком поселке приехавших извне не переносят.

Старейшина волости Нисси Пеэдо Кессел ответил, что попечительский совет доверяет директору, а он доверяет попечительскую совету. Он подтверждает, что требования уездной управы нужно обязательно выполнить. Единственное, в чем он видит проблему — в коммуникации.

В итоге школа провела некоторые изменения. Директор рассказала, что теперь после каждого связанного с насилием или непониманием случая будет вырезаться и сохраняться запись с камеры наблюдения. Также учитель будет следить за порядком на перемене вплоть до звонка. В случае физических травм руководство школы обязано вызвать полицию и скорую помощь.

Перелом мальчика сросся, и теперь он ходит к психологу. Мать подростка боялась, что после произошедшего директор будет придираться к ее ребенку, чего на самом деле не произошло. Директор даже извинилась перед ней.

Харьюская уездная управа сделала волости Нисси предложение разобраться, может ли директор Турбаской школы обеспечить ученикам и сотрудникам школы физическую и психологическую защиту. Справка уезда содержит множество предложений для реорганизации работы в школе.