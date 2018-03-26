Страны Балтии вызвали послов России в свои МИД

Послы России в Латвии, Литве и Эстонии вызваны в понедельник в МИД балтийских республик. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС дипломатические источники.

Как сообщили ТАСС в посольстве России в Латвии, посол России Евгений Лукьянов вызван в МИД в 15:00 по времени Риги. Позднее в понедельник посол проведет пресс-конференцию.

Российский посол в Эстонии Александр Петров вызван в МИД страны в 15:00, сообщили источники корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в этой республике. В МИД Эстонии эту информацию комментировать отказались. Как сообщили источники ТАСС в посольстве РФ в Литве, посол России Александр Удальцов вызван в понедельник в МИД этой страны.