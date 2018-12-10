Страны Балтии, Польша и Финляндия не достигли договоренности о едином времени

Стороны отметили, что "соглашение о прекращении перевода часовых стрелок в Европейском союзе еще требует большого сотрудничества, в настоящее время среди государств Европейского союза нет достаточного единства для быстрого отказа от перевода стрелок", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства экономики и коммуникации Эстонии.

Согласно решению Европейского союза, страны ЕС должны сами определить, намерены ли они с отказом от перевода стрелок остаться в "летнем" или "зимнем" времени. При этом рекомендовано, чтобы соседние государства договорились между собой по этому вопросу.

Для Эстонии ситуация затрудняется тем, что северный сосед Финляндия, согласно проведенным опросам общественного мнения, намерена остаться в "зимнем" времени. В то же время южные соседи — Латвия и Литва — предпочитают "летнее время".

Правительство Эстонии ранее заявило, что намерено отказаться от перевода часовых стрелок в 2021 году.