Страны Балтии договорились увеличить оборонные расходы выше 2% ВВП

Поставленная цель зафиксирована в совместном коммюнике, подписанном в Вильнюсе министрами обороны Латвии, Литвы и Эстонии Раймондом Бергманисом, Раймундасом Кароблисом и Юри Луйком.

Также министры договорились продолжать выполнение решений Брюссельского саммита НАТО, в том числе развивать боеготовность и повышать способность реагирования вооруженных сил во всех странах альянса.

"В коммюнике подчеркивается вклад боевых групп в рамках расширенного присутствия НАТО в региональную безопасность, а также положительно оценивается сотрудничество Латвии, Эстонии и Дании по созданию штаба многонациональной дивизии "Север" на Адажской базе. В документе подчеркивается значение миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии и роль стратегических отношений с США в повышении обороноспособности балтийских стран", — заявили в министерстве.