Страны Балтии договорились поднять оборонный бюджет выше 2% ВВП

Документ предусматривает также развитие сотрудничества в области стратегической коммуникации между странами Балтии и Польшей, а также усиление кибербезопасности Латвии, Литвы и Эстонии.

В ходе двухдневной встречи, прошедшей в литовской столице в дни празднования столетия литовской армии, Раймонд Бергманис Раймундас Кароблис и Юри Луйк выразили готовность продолжать выполнение решений саммита НАТО, в том числе повышать способность реагирования вооруженных сил и развивать боеготовность.

В коммюнике подчеркивается вклад в региональную безопасность со стороны боевых групп в рамках расширенного присутствия НАТО. Министры обороны стран Балтии положительно оценили сотрудничество Латвии, Эстонии и Дании по созданию штаба многонациональной дивизии "Север" на латвийской военной базе Адажи и выразили поддержку усилиям Киева и Тбилиси по евроатлантической интеграции и реализации программы Восточного партнерства.