Странный долг в несколько тысяч евро обернулся для женщины принудительной продажей дома

Новым номером стала пользоваться дочь Веры. Сама Вера вообще решила отказаться от эстонских номеров. Заключенный в мае договор был прекращен, по ее данным, в сентябре того же года, когда дочь переехала в Австралию. Также Вера полагала, что таким образом все ее отношения с Elisa прекратились.

Но она заблуждалась. По мнению Elisa, Вера задолжала им за август, сентябрь и октябрь. Хотя последний счет Вера оплатила в сентябре, это был счет за июль. В ноябре Elisa решила выставить Вере итоговый счет на общую сумму чуть более 15 000 крон, то есть почти 1000 евро.

По пояснению фирмы, в счет вошла также стоимость приобретенного по льготной цене телефона, поскольку, согласно договору, СИМ-карта должна была находиться в использовании 18 месяцев. Та сама карта, которая после заключения договора на первый пакет не работала. Та самая карта, договор на которую был прекращен и которая позже была заменена на другую. Вера до сих пор не понимает, почему задолжала Elisa.

Через два года оператор передал долг инкассо-фире, которая в марте 2011 года обратилась в суд. К тому времени сумма увеличилась до 2000 евро. По данным суда, женщина получила все бумаги в июне 2012 года, но сама она утверждает, что это были пустые бланки, из которых ничего не было понятно.

Стоить отметить, что летом 2008 года на мотоцикле разбился бывший муж Веры, с которым они еще в браке построили в Виймси дом. После развода в 2007 году раздела имущества произведено не было, но имелось соглашение о том, что дом останется женщине.

Согласно крепостной книге, дом и принадлежит Вере, поскольку когда в конце 1990-х супруги приобретали землю, иностранцам (а ее муж был финном) землю в Эстонии покупать не разрешалось. После распределения наследства половина дома отошла двум сыновьям бывшего мужа от первого брака и литовке, с которой он поженился за четыре недели до смети. У дома стало четыре владельца.

Несмотря на наличие нотариально заверенных документов, данные о новых владельцах по какой-то причине в крепостную книгу занесены не были.

В январе 2015 года инкассо-фирма ходатайствовала через суд о выдаче общеевропейского разрешения, поскольку Вера к тому времени была занесена в регистр народонаселения Финляндии. В начале февраля суд удовлетворил ходатайство и к делу подключился судебный исполнитель.

Вера говорит, что ничего об этом не знала, а в ноябре 2015 года на пороге ее дома в Виймси появился молодой человек, представившийся оценщиком недвижимости. Он сказал, что прибыл по поручению судебного исполнителя Картин Веллет, сделал фотографии дома и испарился. Вера стала звонить исполнителю, но телефон весь день был занят.

Спустя две недели Вере позвонил сосед и сообщил, что судебный исполнитель выставил ее дом на принудительную продажу. ”Мой мозг отказывался что-либо понимать”, — описывает женщина свой шок.

Друзья Веры решили ей помочь и общими усилиями наскребли 5000 евро, но к тому времени долг вырос уже до 8000 евро. Вера пыталась поговорить с исполнителем, но безуспешно. ”Она не показывала никакого интереса, даже ни разу не оторвалась от компьютера. Nothing! ” — рассказывает женщина.

Вера обратилась в инкассо в надежде объяснить, что речь идет об ошибке. ”Обращайтесь в суд. Вы — должник, вы должны это понимать!”, — получила она в ответ.

Вера наняла адвоката и в конце 2015 года обратилась в суд, но потерпела фиаско.

По словам женщины, весной 2016 года она заплатила исполнителю еще несколько тысяч евро, но выяснилось, что и это суммы мало.