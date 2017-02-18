”Странные” траты: кредиткой Ильвеса расплачивались в странах, о визитах в которые не сообщалось

Данные о кредитных картах бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса показывают, что как минимум два раза деньги с них были потрачены в Германии и в Латвии. Однако визиты президента в то время в те страны объявлены не были.

Первая ”странная” трата была совершена 15 апреля 2013 года. В замке Эльмау в Байере было потрачено в общей сложности 2 230 евро. ”Странной” эту трату можно назвать потому, что, по данным с интернет-страницы Ильвеса, в этот день закончился его рабочий визит в Париж. Как он попал в отель Байера?

Пресс-секретарь нынешнего президента Керсти Кальюлайд Таави Линнамяэ объяснил, что с 10 по 14 апреля 2013 года экс-президент находился с визитом в Париже, а с 14 по 15 апреля того же года — в Эльмау.

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Во времена, когда главой государства был Тоомас Хендрик Ильвес, по случаю каждого его выступления или встречи высылали пресс-сообщение. О том визите Ильвеса в Париж в редакцию сначала прислали предварительное извещение, а потом — отдельное сообщение о его встрече со спикером Национальной ассамблеи Франции Клодом Бартолоне. О визите в Эльмау — ни слова. Также и из ответа Линнамяэ осталось неясным, что там делал Ильвес.

Второй подобный случай произошел 17 июня 2016 года в Риге в ресторане Kalku Varti, где бывшему президенту был выставлен счет на 1 496 евро. И снова эта его поездка в списке визитов не значилась. Пресс-сообщений о ней также не приходило.

Так что же было в Риге 17 июня того года? По словам Линнамяэ, это был счет за ужин на 80 человек. Это, по его словам, был партнерский семинар сотрудников канцелярий президентов Латвии, Финляндии и Эстонии. Ильвеса в тот день в Риге не было.