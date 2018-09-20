20.09.2018, 09:42

Странное совпадение: эстонскую недвижимость ”биткоинового барона” из Финляндии уничтожают пожары

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rus.delfi.ee
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Malla mõisa põleng
Malla mõisa põlengFoto: Kaspar Pokk / Kanal2

Согласно планам финского бизнесмена Ристо Пиетиля, расположенная под Раквере мыза Малла должна была стать меккой для добытчиков криптовалюты, но что-то пошло не так, а в довершение ко всему в позапрошлую пятницу здание сгорело.

Пиетиля приобрел мызу, которой около 600 лет, за миллион евро, пишет ERR со ссылкой на ”Pealtnägija”. Мировые СМИ называли эту сделку самой крупной сделкой, когда-либо совершенной в биткоинах. Тем не менее, за продажей последовала тишина, а затем пожар как на самой мызе, так и в расположенной на улице Виру в Таллинне бизнес-площади, которую бизнесмен арендует.

О чем идет речь — о намеренных поджогах или случайности — неясно.

На данный момент Пиетиля связан с несколькими эстонскими фирмами. Одна из них OÜ Silvervault имеет предупреждение об удалении из регистра ввиду отсутствия экономических отчетов за предыдущие годы. Деятельность фирмы — предоставление финансовых услуг.

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