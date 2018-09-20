Странное совпадение: эстонскую недвижимость ”биткоинового барона” из Финляндии уничтожают пожары

Пиетиля приобрел мызу, которой около 600 лет, за миллион евро, пишет ERR со ссылкой на ”Pealtnägija”. Мировые СМИ называли эту сделку самой крупной сделкой, когда-либо совершенной в биткоинах. Тем не менее, за продажей последовала тишина, а затем пожар как на самой мызе, так и в расположенной на улице Виру в Таллинне бизнес-площади, которую бизнесмен арендует.

О чем идет речь — о намеренных поджогах или случайности — неясно.

На данный момент Пиетиля связан с несколькими эстонскими фирмами. Одна из них OÜ Silvervault имеет предупреждение об удалении из регистра ввиду отсутствия экономических отчетов за предыдущие годы. Деятельность фирмы — предоставление финансовых услуг.