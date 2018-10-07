Странно, но эстонские учителя предпочитают преподаванию разных предметов работу в разных школах

В сентябре 2013 года постановление министра образования и науки под названием ”Квалификационные требования директоров, завучей, учителей и спецпедагогов”, с одной стороны, ужесточило, а с другой стороны, смягчило квалификационные требования, предъявляемые к работникам общеобразовательных учебных учреждений. Вместо наличия высшего образования теперь стали требовать наличие степени магистра. В то же время от учителей перестали требовать наличия образования именно по преподаваемой дисциплине или дисциплинам.

Теперь новый учитель соответствует квалификационным требованиям, если у него есть степень магистра и получена квалификация педагога. Квалификацию можно получить в университете или в Союзе учителей Эстонии. Более не существует квалификации учителя математики, истории или музыки — одна и та же квалификация педагога касается всех преподавателей без исключения.

”Нынешние правовые акты позволяют историку с квалификацией педагога давать уроки математики, а на основании срочного договора учителем может работать практически каждый”, — пояснил возглавляющий Педагогиум ТУ профессор Маргус Педасте возможность комбинировать между собой различные предметы принятием соответствующего постановления пять лет тому назад.

В философском смысле стало модным говорить о переплетении между собой предметов, а также о первичности учебных навыков над знанием фактов. ”Ученику следует понять, что атом по химии и атом по физике — это одно и то же, и что тему атома можно успешно связать с историей, географией, обществоведением, а также искусствоведением и технологией”, — пояснил профессор Педасте, что означает замена предметного обучения проблемным, свойственная изменившемуся пониманию обучения.

Произошедшие в школьной сети перемены также способствуют комбинированию между собой именно учебных дисциплин. Школ становится всё меньше, т.е. расстояние между ними становится всё больше. Чем больше дистанция между ними, тем тяжелее работать одновременно в нескольких школах. К примеру, гимназическая ступень ссыхается настолько, что единственная гимназия остаётся лишь в уездном центре. Таким образом, работа в нескольких гимназиях предполагает перемещение между различными уездами.

Школьная сеть меняется также из-за открытия государственных гимназий. Государство несёт ответственность за наличие у школьников среднего образования. На основании административного договора и только в крупнейших городах Эстонии среднее образование можно получить также в принадлежащей какому-либо самоуправлению школе — таково краткое представление о будущем образования согласно актуальной повестке дня Минобрнауки.

Сейчас можно одновременно работать в гимназии и основной ступени в пределах одной школы и у одного работодателя. В будущем, а частично уже и сейчас, подобное комбинирование означало бы работу сразу на несколько учебных заведений и работодателей: одним была бы принадлежащая местному самоуправлению основная школа, а вторым — государственная гимназия.

На самом деле комбинируются школьные ступени

Если говорить о третьей школьной ступени и гимназии, то в глаза бросается желание учителей комбинировать скорее ступени, нежели учебные предметы. Особенно остро это происходит именно в гимназической ступени.

Например, год назад в гимназиях работали 440 преподавателей математики, 285 из которых обучали школьников этой дисциплине и в третьей ступени. Зато физику из них гимназистам преподавали только 12 учителей, остальные же предметы и того меньше.

В гимназической ступени работает 241 преподаватель истории и 170 учителей обществоведения, 134 из которых преподают сразу обе дисциплины. Подобная же картина наблюдалась бы и среди учителей эстонского языка и литературы, однако в исходных данных оба этих предмета были объединены в один.

Исходя из здравого смысла, можно было бы предположить, что и химию с физикой чаще всего преподают одни и те же учителя, но, к сожалению, это не так. В гимназической ступени среди 201 преподавателя физики и 178 учителей химии только 18 человек преподают сразу оба предмета. Зато в третьей школьной ступени 130 из них преподавали физику, а 139 — химию.

Случаев совмещения работы сразу в нескольких школах очень мало — лишь 6% педагогов трудится одновременно в нескольких учебных заведениях. Чаще обычного ими являются только те учителя, которые преподают исключительно в гимназической ступени, причём каждый четвёртый из них работает, в свою очередь, ещё в какой-нибудь школе. При комбинировании различных учебных заведений комбинируются скорее различные, нежели одинаковые школьные ступени.

Если работающий исключительно в гимназической ступени учитель трудится ещё где-нибудь, то, вероятнее всего, это будет работа в одной из ступеней основной школы, нежели работа в гимназии или в гимназической ступени одной из средних школ.

Почти 75% учителей начальной школы и гимназий преподают ещё в какой-либо школьной ступени: учителя гимназической ступени преподавали также в третьей школьной ступени, а учителя начальных классов — во второй и третьей. 75% педагогов работали только в гимназической ступени.

Профессионализм в своей области по-прежнему в чести