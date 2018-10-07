07.10.2018, 20:15

Странно, но эстонские учителя предпочитают преподаванию разных предметов работу в разных школах

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rus.delfi.ee
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Странно, но эстонские учителя предпочитают преподаванию разных предметов работу в разных школах
Иллюстративное фото.Ekspress Meedia

Несмотря на то, что законодательство, изменившееся понимание обучения, а также произошедшие в школьной сети перемены способствуют комбинированию между собой учебных предметов, журналист Прийт Пярнапуу отмечает в ”Учительской газете”, что педагоги по-прежнему предпочитают этой возможности скорее работу в разных школьных звеньях и даже в разных школах.

Школы в Эстонии, как правило, небольшие, и для набора полной ставки учителям приходится комбинировать предметы, а также работу в разных школьных ступенях и школах. К примеру, если преподавателю математики в гимназической ступени будет не хватать уроков, то он может добрать нагрузку в другой гимназии. Ещё он может преподавать математику в основной и начальной школе или даже обучать учащихся какой-нибудь другой дисциплине. Разумеется, что вышеназванные варианты можно, в свою очередь, также комбинировать между собой.

Передо мной лежат полученные из инфосистемы образования Эстонии (EHIS) неперсонифицированные данные по состоянию на ноябрь 2017 года относительно всех учителей, работающих в стационарных общеобразовательных школах Эстонии. Количество педагогов в базе данных — 14 626. Данные дают представление о том, как преподаватели комбинируют между собой предметы, школьные ступени и учебные заведения.

Законодательство, общая философия образования и развитие школьной сети из всех возможных вариантов выделяют комбинирование между собой разных предметов. Меня же заинтересовало то, в какой степени учителя (школы) воспользовались — и воспользовались ли вообще? — возможностью комбинировать не школьные ступени или учебные заведения, а именно предметы.

Обстоятельства способствуют комбинированию школьных предметов

В сентябре 2013 года постановление министра образования и науки под названием ”Квалификационные требования директоров, завучей, учителей и спецпедагогов”, с одной стороны, ужесточило, а с другой стороны, смягчило квалификационные требования, предъявляемые к работникам общеобразовательных учебных учреждений. Вместо наличия высшего образования теперь стали требовать наличие степени магистра. В то же время от учителей перестали требовать наличия образования именно по преподаваемой дисциплине или дисциплинам.

Теперь новый учитель соответствует квалификационным требованиям, если у него есть степень магистра и получена квалификация педагога. Квалификацию можно получить в университете или в Союзе учителей Эстонии. Более не существует квалификации учителя математики, истории или музыки — одна и та же квалификация педагога касается всех преподавателей без исключения.

”Нынешние правовые акты позволяют историку с квалификацией педагога давать уроки математики, а на основании срочного договора учителем может работать практически каждый”, — пояснил возглавляющий Педагогиум ТУ профессор Маргус Педасте возможность комбинировать между собой различные предметы принятием соответствующего постановления пять лет тому назад.

В философском смысле стало модным говорить о переплетении между собой предметов, а также о первичности учебных навыков над знанием фактов. ”Ученику следует понять, что атом по химии и атом по физике — это одно и то же, и что тему атома можно успешно связать с историей, географией, обществоведением, а также искусствоведением и технологией”, — пояснил профессор Педасте, что означает замена предметного обучения проблемным, свойственная изменившемуся пониманию обучения.

Произошедшие в школьной сети перемены также способствуют комбинированию между собой именно учебных дисциплин. Школ становится всё меньше, т.е. расстояние между ними становится всё больше. Чем больше дистанция между ними, тем тяжелее работать одновременно в нескольких школах. К примеру, гимназическая ступень ссыхается настолько, что единственная гимназия остаётся лишь в уездном центре. Таким образом, работа в нескольких гимназиях предполагает перемещение между различными уездами.

Школьная сеть меняется также из-за открытия государственных гимназий. Государство несёт ответственность за наличие у школьников среднего образования. На основании административного договора и только в крупнейших городах Эстонии среднее образование можно получить также в принадлежащей какому-либо самоуправлению школе — таково краткое представление о будущем образования согласно актуальной повестке дня Минобрнауки.

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Сейчас можно одновременно работать в гимназии и основной ступени в пределах одной школы и у одного работодателя. В будущем, а частично уже и сейчас, подобное комбинирование означало бы работу сразу на несколько учебных заведений и работодателей: одним была бы принадлежащая местному самоуправлению основная школа, а вторым — государственная гимназия.

На самом деле комбинируются школьные ступени

Если говорить о третьей школьной ступени и гимназии, то в глаза бросается желание учителей комбинировать скорее ступени, нежели учебные предметы. Особенно остро это происходит именно в гимназической ступени.

Например, год назад в гимназиях работали 440 преподавателей математики, 285 из которых обучали школьников этой дисциплине и в третьей ступени. Зато физику из них гимназистам преподавали только 12 учителей, остальные же предметы и того меньше.

В гимназической ступени работает 241 преподаватель истории и 170 учителей обществоведения, 134 из которых преподают сразу обе дисциплины. Подобная же картина наблюдалась бы и среди учителей эстонского языка и литературы, однако в исходных данных оба этих предмета были объединены в один.

Исходя из здравого смысла, можно было бы предположить, что и химию с физикой чаще всего преподают одни и те же учителя, но, к сожалению, это не так. В гимназической ступени среди 201 преподавателя физики и 178 учителей химии только 18 человек преподают сразу оба предмета. Зато в третьей школьной ступени 130 из них преподавали физику, а 139 — химию.

Случаев совмещения работы сразу в нескольких школах очень мало — лишь 6% педагогов трудится одновременно в нескольких учебных заведениях. Чаще обычного ими являются только те учителя, которые преподают исключительно в гимназической ступени, причём каждый четвёртый из них работает, в свою очередь, ещё в какой-нибудь школе. При комбинировании различных учебных заведений комбинируются скорее различные, нежели одинаковые школьные ступени.

Если работающий исключительно в гимназической ступени учитель трудится ещё где-нибудь, то, вероятнее всего, это будет работа в одной из ступеней основной школы, нежели работа в гимназии или в гимназической ступени одной из средних школ.

Почти 75% учителей начальной школы и гимназий преподают ещё в какой-либо школьной ступени: учителя гимназической ступени преподавали также в третьей школьной ступени, а учителя начальных классов — во второй и третьей. 75% педагогов работали только в гимназической ступени.

Профессионализм в своей области по-прежнему в чести

Историк со степенью магистра и квалификацией педагога может преподавать, например, математику. С точки зрения философии образования, а также развития школьной сети, комбинация в одном лице историка и математика является очень ценной. На самом же деле подобных специалистов очень мало. Почему?

”Работодатель обязан оценить как соответствие работника квалификационным требованиям, так и его готовность работать на соответствующей должности”, — исключила ведущий эксперт отдела общего образования Минобрнауки Айви Юргенсон возможность резкой смены историком своей стези на преподавание математики.

Точный порядок организации открытого конкурса на вакантную должность учителя устанавливает попечительский совет школы по предложению её директора. По словам Юргенсон, конкурс можно считать провалившимся даже при наличии кандидата, соответствующего квалификационным требованиям. Директор может заключить срочный договор на один год с кандидатом, который компетентен в своей области, не имея при этом степени магистра или квалификации учителя. По утверждению Айви Юргенсон, определяющим является способность учителя обеспечивать выполнение прописанных в учебной программе целей и достигать результатов обучения.

”Ответственность за компетентность преподавателя в той или иной области лежит, прежде всего, на плечах берущего учителя на работу руководителя школы, который, в свою очередь, подотчётен владельцу учебного заведения”, — исключил в т.ч. и профессор Маргус Педасте возможность массового приёма школами на работу непрофессиональных преподавателей.

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