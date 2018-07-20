20.07.2018, 16:40

Страховая фирма: все больше жителей Эстонии готовы идти вплоть до суда

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rus.delfi.ee
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Ergo
ErgoFoto: Siim Lõvi

Есть страны, в которых у почти половины семей имеется защита расходов на юридическую помощь c помощью страхования. Но до этого показателя по словам представителя страхового общества ERGO Майко Кальвета Эстонии еще далеко, хотя в последние годы и здесь страхование расходов на юридическую помощь обрело популярность.

За первую половину этого года клиенты ERGO получили юридические консультации около 2 000 раз. Если большинство людей до сих пор думают, что юридическая помощь нужна только для того чтобы обратиться в суд, то на самом деле потребность в ней может возникнуть и во всех обыденных ситуациях. ”Обращение в суд, как правило, последнее вспомогательное средство, наша цель — найти решение возникшей ситуации с помощью договорённостей”, — уверил Кальвет.

Чаще всего консультация в рамках страхования расходов на юридическую помощь, требуется в вопросах, связанных со сферой трудового права.

Например, распространены случаи, когда работодатель противозаконно прекращает трудовые отношения с работником без какого-либо предварительного предупреждения, отказывается оплачивать часы переработки, или споры с работодателем возникают при возвращении на работу после отпуска по уходу за ребенком.

”Все чаще в Эстонии встречаются также случаи страхования расходов на юридическую помощь, связанные с правами потребителя. Типичная ситуация например такая, когда фирма отказывается во время гарантийного периода в случае претензии клиента ремонтировать или обменивать купленный товар. Несколько дошедших до нас ситуаций связаны также с транспортными средствами, например, когда после покупки у автомобиля обнаруживаются скрытые недостатки, или когда ремонтная мастерская не выполнила нужным образом свою работу”, — объяснил Кальвет.

Также в последнее время несколько клиентов обратились в связи со спорами с авиафирмами, от которых они хотели бы получить компенсации за опоздание самолетов.

”Восстановление прав может в зависимости от ситуации оказаться очень затратным. Если сложить только расходы, которые связаны, например, с работой юристов, госпошлинами, судебными экспертизами и приглашением свидетелей в суд, то часто полученные суммы превышают тысячи евро. Люди, которые не снизили свои риски на юридические расходы с помощью страхования, поэтому и опускают руки в борьбе за свои права”, — добавил Кальвет.

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