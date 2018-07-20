20.07.2018, 16:40

Страховая фирма: все больше жителей Эстонии готовы идти вплоть до суда

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Ergo
ErgoFoto: Siim Lõvi

Есть страны, в которых у почти половины семей имеется защита расходов на юридическую помощь c помощью страхования. Но до этого показателя по словам представителя страхового общества ERGO Майко Кальвета Эстонии еще далеко, хотя в последние годы и здесь страхование расходов на юридическую помощь обрело популярность.

За первую половину этого года клиенты ERGO получили юридические консультации около 2 000 раз. Если большинство людей до сих пор думают, что юридическая помощь нужна только для того чтобы обратиться в суд, то на самом деле потребность в ней может возникнуть и во всех обыденных ситуациях. ”Обращение в суд, как правило, последнее вспомогательное средство, наша цель — найти решение возникшей ситуации с помощью договорённостей”, — уверил Кальвет.

Чаще всего консультация в рамках страхования расходов на юридическую помощь, требуется в вопросах, связанных со сферой трудового права.

Например, распространены случаи, когда работодатель противозаконно прекращает трудовые отношения с работником без какого-либо предварительного предупреждения, отказывается оплачивать часы переработки, или споры с работодателем возникают при возвращении на работу после отпуска по уходу за ребенком.

”Все чаще в Эстонии встречаются также случаи страхования расходов на юридическую помощь, связанные с правами потребителя. Типичная ситуация например такая, когда фирма отказывается во время гарантийного периода в случае претензии клиента ремонтировать или обменивать купленный товар. Несколько дошедших до нас ситуаций связаны также с транспортными средствами, например, когда после покупки у автомобиля обнаруживаются скрытые недостатки, или когда ремонтная мастерская не выполнила нужным образом свою работу”, — объяснил Кальвет.

Также в последнее время несколько клиентов обратились в связи со спорами с авиафирмами, от которых они хотели бы получить компенсации за опоздание самолетов.

”Восстановление прав может в зависимости от ситуации оказаться очень затратным. Если сложить только расходы, которые связаны, например, с работой юристов, госпошлинами, судебными экспертизами и приглашением свидетелей в суд, то часто полученные суммы превышают тысячи евро. Люди, которые не снизили свои риски на юридические расходы с помощью страхования, поэтому и опускают руки в борьбе за свои права”, — добавил Кальвет.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Советнице министра Янека Мягги оказали экстренную медпомощь за пять минут, а 80-летняя бабушка просидела в приемной несколько часов

20.07.2018
Посетившая сегодня отделение экстренной медицины Вильяндиской больницы женщина рассказала о том, как прибывшую туда же советницу министра государственного управления Марику Лиллеметс приняли за пять минут, в то время как она и ее бабушка были вынуждены сидеть там часами.
Подробнее



ВИДЕО DELFI: Ужин на небесах! Dinner in the sky предлагает гостям экстрасенсорную охрану и возможность пощекотать нервы

20.07.2018
Dinner in the sky — это уникальный проект, благодаря которому все желающие могут поужинать на небесах. Специальная конструкция поднимает гостей на высоту 50 метров над землей, где помимо вкусной еды гостей ждут великолепный вид и живая музыка.
Подробнее


Путин впервые сказал, что думает о пенсионной реформе

20.07.2018
Президент РФ Владимир Путин, прилетев 20 июля в Калининград, впервые высказался о предстоящем повышении пенсионного возраста в России. По его словам, повышение пенсионного возраста лично ему ни в каком виде не нравится, но без этого никак не обойтись.
Подробнее

Число жертв вспышки сальмонеллеза выросло до 24. Клиент NOA: в понедельник терраса была полна посетителей

20.07.2018
Департамент здоровья сообщает, что количество людей, которых коснулась вспышка сальмонеллеза, получившая начало с ресторана NOA, выросло до 24. 14 из них нуждались в госпитализации.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police LEICESTER PL.15217JSBL/03
199,- €
169,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Panama
69,- €
27,60 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107052002
139,50 €
83,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €

ВИДЕО | Бьют дубинками и льют воду, чтобы захлебнулся: опубликована запись пытки заключенного в российской колонии

20.07.2018
"Новая газета" опубликовала 10-минутную видеозапись, на которой запечатлены пытки заключенного в ярославской исправительной колонии N1 Евгения Макарова.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


”Можете со своими вопросами пойти в ж…”, или Как на самом деле в Эстонии работает защита данных GDPR

20.07.2018
Пользователь Reddit из Эстонии опубликовал беседу своего друга с предприятием Firmavabaks.net, занимающимся ликвидацией фирм. Друг спросил о законности обработки своих данных, исходя из GDPR, на что был послан далеко и надолго.
Подробнее


Судья: люди часто утверждают, что не могут платить минимальную сумму алиментов, но тратят большие деньги на правовую помощь

20.07.2018
Керсти Керстна-Вакс — судья по гражданским делам и председатель Тартуского окружного суда. По словам судьи с многолетним стажем, нынешняя система алиментов не всегда покрывает потребности ребенка. Одним родителям действительно тяжело финансово поддерживать своих детей, а другие пытаются скрыть свой доход, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как опеределить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ