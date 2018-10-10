10.10.2018, 19:50

Страховая фирма: памятка велосипедистов и пешеходов в темное время

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rus.delfi.ee
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фото иллюстративноеFoto: Madis Veltman

Осеннее темное время означает повышенный риск несчастных случаев как для пешеходов, так и для велосипедистов, поскольку из-за поглощающего свет мокрого асфальта водителям сложнее их заметить. При отсутствии светоотражателя и фар водитель может их вообще не заметить. В данной статье напомним элементарные требования для того, чтобы пешеходы и велосипедисты были заметны в дорожном движении.

По статистике Департамента шоссейных дорог, в этом году в темное время были сбиты машиной 65 пешеходов без светоотражателей. Велосипедисты пострадали в дорожно-транспортных происшествиях в этом году 191 раз. 7 пешеходов и 4 велосипедиста в текущем году лишились жизни в столкновении с транспортным средством.

Руководитель отдела ущерба Gjensidige Маарика Мюрк напоминает всем пешеходам и велосипедистам, что жизненно важно в темное время позаботиться о том, чтобы быть заметным. "Исследования показали, что чаще всего отсутствие светоотражателя обосновывается тем обстоятельством, что человек перемещается на машине. В то же время водители тоже выступают в роли пешеходов, например, выходя с парковки или переходя дорогу. Пешеходов и велосипедистов я прошу принять во внимание то обстоятельство, что отсутствие светоотражателя и фар делает их невидимыми для глаз водителя. К сожалению, происшествия с пешеходами и велосипедистами случаются часто — каждый день в столкновении с транспортными средствами получают травмы 5 пешеходов и 1 велосипедист, не все из которых выходят живыми. Светоотражатель называют самым недорогим спасателем жизни, и так оно и есть", — добавила Мюрк.

Согласно "Правилам дорожного движения", у велосипеда должны быть:

· исправный тормоз и звонок

· впереди белый и сзади красный, а также с обеих сторон по крайней мере одного колеса желтый или белый светоотражатель

· в темное время или при плохой видимости спереди белый и сзади красный горящий свет.

Согласно "Правилам дорожного движения", у пешехода должны быть:

· при движении в случае плохой видимости или в темное время светоотражатель или источник света

· светоотражатель, который использует пешеход, должен соответствовать требованиям стандарта EVS-EN 13356.

Также напоминаем, что пешеход должен передвигаться по шоссе всегда по левой обочине, а правильное расположение светоотражателя — на высоте колена со стороны дороги. Заметность как пешехода, так и велосипедиста значительно повышает безопасный жилет или яркая одежда с элементами из светоотражающего материала.

Tallinn Hockey weekend
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