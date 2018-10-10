Страховая фирма: памятка велосипедистов и пешеходов в темное время

По статистике Департамента шоссейных дорог, в этом году в темное время были сбиты машиной 65 пешеходов без светоотражателей. Велосипедисты пострадали в дорожно-транспортных происшествиях в этом году 191 раз. 7 пешеходов и 4 велосипедиста в текущем году лишились жизни в столкновении с транспортным средством.

Руководитель отдела ущерба Gjensidige Маарика Мюрк напоминает всем пешеходам и велосипедистам, что жизненно важно в темное время позаботиться о том, чтобы быть заметным. "Исследования показали, что чаще всего отсутствие светоотражателя обосновывается тем обстоятельством, что человек перемещается на машине. В то же время водители тоже выступают в роли пешеходов, например, выходя с парковки или переходя дорогу. Пешеходов и велосипедистов я прошу принять во внимание то обстоятельство, что отсутствие светоотражателя и фар делает их невидимыми для глаз водителя. К сожалению, происшествия с пешеходами и велосипедистами случаются часто — каждый день в столкновении с транспортными средствами получают травмы 5 пешеходов и 1 велосипедист, не все из которых выходят живыми. Светоотражатель называют самым недорогим спасателем жизни, и так оно и есть", — добавила Мюрк.

Согласно "Правилам дорожного движения", у велосипеда должны быть:

· исправный тормоз и звонок

· впереди белый и сзади красный, а также с обеих сторон по крайней мере одного колеса желтый или белый светоотражатель