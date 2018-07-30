Страховая фирма оставила попавшего в Таиланде в тяжелую аварию мужчину без помощи

”Как мы поняли, решение было принято только на основании беглого просмотра рентгеновских снимков. Они не ознакомились с историей болезни. Не знали ничего об общем состоянии Расмуса и его ранах”, — говорить мать. Дальнейшие письма как Swedbank, так и SOS International игнорировали.

18 декабря Расмуса выписали из больницы, снабдив обезболивающими и фиксатором. ”Для персонала и пациентов больницы случай с Расмусом стал непонятным и абсурдным. Теперь эти люди будут думать об Эстонии как о стране с антигуманными чиновниками страховых служб. Поскольку возможность передвигаться была все еще ограничена, а большая часть гостиничных учреждений снабжены лестницами, то один из пациентов больницы, француз, предложил Расмусу и его спутнице пожить у него. Это избавило нас от необходимости таскать Расмуса по лестница”, — говорит Юта.

В заключении тайского врача написано, что лечение должно продолжаться. Рука должна находиться в зафиксированном состоянии как минимум шесть недель. Дома пациента должен осмотреть ортопед и вновь оценить необходимость хирургического вмешательства.

24 декабря спутница жизни Расмуса отвезла его в отделение экстренной медицины PERH. В тот же день, то есть спустя девять дней после несчастного случая, ему была сделана операция, которую тайские врачи советовали сделать как можно быстро. ”Работа Расмуса связана с физическим трудом. Нельзя было, чтобы травма сказалась на нем”, — переживает мать.

Несмотря на то, что в Эстонии операцию оплатила Больничная касса и к настоящему моменту мужчина выздоровел, многие вопросы так и остались без ответов.

По словам Юты, банк на все запросы отвечал, что решения принимает SOS International AS. ”Но мы же заключили договор со Swedbank. Или их ответственность состоит лишь в том, чтобы брать деньги?” — сокрушается женщина. Переписка с банком длилась несколько месяцев и увенчалась извинениями со стороны банка: ”Мы признаем, что коммуникация с нашей стороны с момента несчастного случая и до Вашего прибытия домой была недостаточной и не соответствовала нашим принципам обслуживания клиентов. Нам очень жаль и мы надеемся, что вы примете эти извинения”.

Но Юте извинений недостаточно. Она хочет, чтобы все, кто отправлялся в путешествие, были предельно внимательны при заключении договора о страховании.

Пресс-секретарь Swedbank Кристель Петерсон сказала изданию, что конкретный случай комментировать не может, но заверила, что решение принимались лучшими экспертами и в интересах здоровья клиента.