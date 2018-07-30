Страховая фирма оставила попавшего в Таиланде в тяжелую аварию мужчину без помощи

В конце прошлого года находившийся с семьей в путешествии на острове Пханган Расмус Холм упал в горах с мотороллера и получил тяжелые травмы, пишет Eesti Päevaleht.
Мужчину доставили в больницу, где выяснилось, что у него перелом ключицы, глубокая рваная рана на лодыжке, глубокая рана на голове и многочисленные ссадины по всему телу. Местный ортопед постановил, что из-за смещения перелома ключицы пациенту в течение максимум недели необходимо провести операцию.
Поскольку у Расмуса был действующий договор страхования путешествия, включающий в себя и медицинскую помощь в размере до 500 000 евро, больница направила соответствующее ходатайство SOS International AS, которая является партнером Swedbank P&C Insurance AS в вопросах медицинской помощи.
”Я была в шоке и плакала. Расмус совершенно не мог передвигаться. Даже в туалет ездил на инвалидном кресле”, — рассказывает его мать Юта.
Через два дня от страховой фирмы пришло письмо с отказом в отплате операции.
”Я позвонила в страховую фирму, где мне сказали, что ничего не знают и все координирует SOS International”, — продолжает женщина. Страховщик написал, что представленные больницей документы изучили несколько действующих ортопедов и пришли к выводу, что операция не нужна.