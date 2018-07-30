30.07.2018, 14:15

Страховая фирма оставила попавшего в Таиланде в тяжелую аварию мужчину без помощи

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Хелен Ээрланд
Хелен Ээрланд
EST 17
Страховая фирма оставила попавшего в Таиланде в тяжелую аварию мужчину без помощи
Rasmus oli murdnud rangluu, pahkluu kohal oli sügav, kuni luuni ulatuv lihashaav. Erakogu

В конце прошлого года находившийся с семьей в путешествии на острове Пханган Расмус Холм упал в горах с мотороллера и получил тяжелые травмы, пишет Eesti Päevaleht.

Мужчину доставили в больницу, где выяснилось, что у него перелом ключицы, глубокая рваная рана на лодыжке, глубокая рана на голове и многочисленные ссадины по всему телу. Местный ортопед постановил, что из-за смещения перелома ключицы пациенту в течение максимум недели необходимо провести операцию.

Поскольку у Расмуса был действующий договор страхования путешествия, включающий в себя и медицинскую помощь в размере до 500 000 евро, больница направила соответствующее ходатайство SOS International AS, которая является партнером Swedbank P&C Insurance AS в вопросах медицинской помощи.

”Я была в шоке и плакала. Расмус совершенно не мог передвигаться. Даже в туалет ездил на инвалидном кресле”, — рассказывает его мать Юта.

Через два дня от страховой фирмы пришло письмо с отказом в отплате операции.

”Я позвонила в страховую фирму, где мне сказали, что ничего не знают и все координирует SOS International”, — продолжает женщина. Страховщик написал, что представленные больницей документы изучили несколько действующих ортопедов и пришли к выводу, что операция не нужна.

”Как мы поняли, решение было принято только на основании беглого просмотра рентгеновских снимков. Они не ознакомились с историей болезни. Не знали ничего об общем состоянии Расмуса и его ранах”, — говорить мать. Дальнейшие письма как Swedbank, так и SOS International игнорировали.

18 декабря Расмуса выписали из больницы, снабдив обезболивающими и фиксатором. ”Для персонала и пациентов больницы случай с Расмусом стал непонятным и абсурдным. Теперь эти люди будут думать об Эстонии как о стране с антигуманными чиновниками страховых служб. Поскольку возможность передвигаться была все еще ограничена, а большая часть гостиничных учреждений снабжены лестницами, то один из пациентов больницы, француз, предложил Расмусу и его спутнице пожить у него. Это избавило нас от необходимости таскать Расмуса по лестница”, — говорит Юта.

В заключении тайского врача написано, что лечение должно продолжаться. Рука должна находиться в зафиксированном состоянии как минимум шесть недель. Дома пациента должен осмотреть ортопед и вновь оценить необходимость хирургического вмешательства.

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24 декабря спутница жизни Расмуса отвезла его в отделение экстренной медицины PERH. В тот же день, то есть спустя девять дней после несчастного случая, ему была сделана операция, которую тайские врачи советовали сделать как можно быстро. ”Работа Расмуса связана с физическим трудом. Нельзя было, чтобы травма сказалась на нем”, — переживает мать.

Несмотря на то, что в Эстонии операцию оплатила Больничная касса и к настоящему моменту мужчина выздоровел, многие вопросы так и остались без ответов.

По словам Юты, банк на все запросы отвечал, что решения принимает SOS International AS. ”Но мы же заключили договор со Swedbank. Или их ответственность состоит лишь в том, чтобы брать деньги?” — сокрушается женщина. Переписка с банком длилась несколько месяцев и увенчалась извинениями со стороны банка: ”Мы признаем, что коммуникация с нашей стороны с момента несчастного случая и до Вашего прибытия домой была недостаточной и не соответствовала нашим принципам обслуживания клиентов. Нам очень жаль и мы надеемся, что вы примете эти извинения”.

Но Юте извинений недостаточно. Она хочет, чтобы все, кто отправлялся в путешествие, были предельно внимательны при заключении договора о страховании.

Пресс-секретарь Swedbank Кристель Петерсон сказала изданию, что конкретный случай комментировать не может, но заверила, что решение принимались лучшими экспертами и в интересах здоровья клиента.

”Это обычная практика, что если клиент Swedbank нуждается в заграничной поездке в лечении, то случай делегируется нашему партнеру SOS International AS, который перенимает общение с клиентом. SOS International AS — это один из ведущих мировых поставщиков медицинских услуг и услуг туристической помощи. Там работают квалифицированные врачи в разных странах и они общаются с местными медучреждениями. При необходимости они направляют пострадавшего в более хорошее медучреждение, организуют транспорт и общаются с клиентом. Если с пострадавшим или его близким не удается связаться, то SOS International оповещает об этом Swedbank и тогда это пытаемся сделать мы. Из-за этого может создаться впечатление, будто случаем занимаются разные люди и организации, но на самом деле информация поступает в одно место и Swedbank всегда в курсе происходящего. Решения о лечении принимаются медиками, которые основательно изучают эпикриз. При вынесении решения самым важным критерием является здоровье потерпевшего”, — сказала Петерсон.

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