Страдающий от тяжелого заболевания Яанно Пуусепп: в Эстонии нужно разрешить эвтаназию

”В прошлом году я был в больнице в общей сложности более ста дней, то есть тогда я чувствовал себя хуже. Но я все же стараюсь работать”, — сказал он Delfi.

”У меня болезнь прогрессирует в обычном ритме. На днях мне исполняется 33, а когда-то мне говорили, что более трех лет я не проживу. Конец в любом случае будет ужасным, но, если надо, справимся и с этим”, — отметил мужчина.

Пуусепп является создателем фонда своего имени, который предлагает тяжело больным людям помощь в улучшении качества жизни. Яне Паберит, которая решила прибегнуть к ассистированному суициду в Швейцарии, передала фонду 22 000 евро, оставшихся от переведенных ей пожертвований.

Говоря об амиотрофическом склерозе, от которого страдает женщина, Пуусепп говорит, что людей с таких диагнозом в Эстонии около ста.

”Смерть наступает достаточно быстро. Наша задача — не вылечить человека, а улучшить качество его жизни именно за счет физиотерапии, лечебного питания и вспомогательных средств, которые люди сами не в состоянии себе приобрести, поскольку Больничная касса не компенсирует, а им это очень нужно”.

Поддержать фонд MTÜ Janno Puusepa Fond можно пожертвованием на счет EE184204278605413008.