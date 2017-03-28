28.03.2017, 15:28

Страдающая от тревожного невроза женщина: обвинения со стороны чиновников в обмане оскорбительны

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Кадри Ибрус
Кадри Ибрус
EST
Страдающая от тревожного невроза женщина: обвинения со стороны чиновников в обмане оскорбительны
Merlin Moondu ei taha oma vanale töökohale tagasi minna. Ta teab, et põleb seal peagi jälle läbi.Priit Simson

Недавно Касса по безработице среди прочих признала полностью трудоспособной бывшую пенсионерку по нетрудоспособности Мерлин Моонду, у которой ранее были диагностированы тревожный невроз и глубокая депрессия, пишет Eesti Päevaleht.

33-летняя женщина с высшим образованием ранее трудилась торговым представителем, но поняла, что эта работа ей не подходит. ”Во время приступов я плачу, меня трясет и я не могу сосредоточиться на работе. Мне постоянно приходится брать больничные”, — говорит Мерлин.

Депрессия имеет у женщины и физические проявления: например, повышенная потливость, которая может проявиться в самое неожиданное время и вылиться в сильные болевые приступы, вплоть до вызова скорой. Моонду принимает лекарства с 2008 года и прошла не один курс лечения. Последний раз ей пришлось просидеть на больничном четыре месяца подряд, а после этого — уйти с работы.

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21 февраля женщина получила от оценочной комиссии Кассы по безработице заключение, согласно которому, она более не является нетрудоспособной. ”Трудоспособность не снижена”, — значится в решении, хотя и отмечается запрет на деятельность в некоторых областях и трудности с выполнением повседневных действий, проблемы со стрессом, способностью сосредоточиться и повышенной утомляемостью. ”Описанные ходатаем ограничения на работу руками и в требующих общения сферах, а также влияние лекарств и другие нарушения здоровья не нашли подтверждения в данных инфосистемы здоровья”.

”Они утверждают, будто я обманываю. Разве я виновата в том, что в инфосистеме этих данных нет?” — сокрушается женщина и говорит, что в крайнем случае информацию можно было бы получить хотя бы из истории выписанных ей рецептов. Также, по ее мнению, оценщик при вынесении решения мог бы проконсультироваться и с врачом-специалистом.

Женщина обратилась к консультанту по карьере, вместе с которым они пришли к выводу, что ей подошла бы работа в сфере реновации. ”Когда же я попросила консультанта отправить меня на соответствующие курсы, финансируемые Кассой по безработице, то она раскритиковала эту идею. Сказала, что я все равно в этой сфере работу не найду и что при желании могу осенью поступить в строительный техникум”, — рассказала Моонду.

”Сейчас я ни от кого не вижу помощи. Даже надежды не дают. Но на это не выжить, — говорит женщина, единственным источником дохода которой на данный момент является пособие по безработице. — Мне ничего не остается, кроме как вернуться на старое место, хотя и знаю, что скоро там перегорю”.

Больше всего ужасает ее то, насколько тяжело людям с нарушениями психики подтвердить свою нетрудоспособность. ”Если у тебя нет руки или ноги, то все ясно. Люди не понимают, что нарушения психики — тоже болезнь”, — говорит Моонду.

”Действительно, в отношении нарушений психики существует много мифов, — говорит клинический психолог Анна-Кайза Ойдермаа. — Тревожные неврозы — самые распространенные нарушения психики. Правда, что если на некоторых они влияют лишь в небольшой степени, то на других — очень сильно”. Тревожные неврозы встречаются у 10-28% людей. По различным оценкам, в Эстонии насчитывается 130 000-360 000 человек, чье состояние в тот или иной момент жизни отвечает критериям этого заболевания.

Касса публично комментировать ситуацию не стала, но обещала разъяснить Моонду причины в своем ответе на обжалование и отметила, что клиент всегда может попросить сменить консультанта.

”Тот, кто предоставляет услугу здравоохранения, сам решает, каких специалистов он привлекает к оценке трудоспособности, но среди экспертов, безусловно, должен быть по крайней мере один психиатр и один специалист по восстановительному лечению, фтизиатрии или трудовой безопасности, — говорит пресс-секретарь Кассы по безработице Хелле Руузинг. — Занимающиеся оценкой сотрудники не являются узконаправленными специалистами, но они прошли обучение на тему различных особых потребностях, в том числе психических”.

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