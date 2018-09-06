06.09.2018, 07:13

Страдания самого скандального плейбоя Эстонии: обманутые партнеры и разбитые сердца


Тойво Тянавсуу
 
Редактор: Вера Степанова
Редактор. 
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Страдания самого скандального плейбоя Эстонии: обманутые партнеры и разбитые сердца
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Хандо Хансшмидт (40), который весь в долгах, является банкротом, не имеет имущества и находится в немилости, удивляется, почему к нему пристают, пишет Eesti Ekspress.

Хансшмидт — харизматичная акула бизнеса, его имя знают многие. Спортивный мужчина родом из Ласнамяэ по прозвищу Черный (Must). Четыре года назад был признан виновным в связанном с топливным и автомобильным бизнесом налоговом мошенничестве и в отмывании денег (наказание — 4,5 года условно).

Он несколько раз менял фамилию: Мяэсалу, потом Пальм, теперь Хансшмидт.

Короткое время он руководил кредитной конторой Minicredit, откуда перед ее банкротством в 2016 году выкачали миллионы евро.

Хансшмидт делит право опеки над общим маленьким сыном с делающей карьеру модели в Дубае экс-супругой Мирьям Вяльяотс. Ее адвокат Маре Луст говорит, что Хансшмидт жалуется при каждой возможности. По ее словам, он отправил службу защиты детей проверить условия жизни Вяльяотс.

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