Стоявший у истоков создания ETV+ Айнар Рууссаар попал в российский список "русофобов"

Бывший член правления Эстонского национального телерадиовещания (ERR), стоявший у истоков создания телеканала ETV+ журналист Айнар Рууссаар вошел в число лиц, в отношении которых Россия накануне установила запрет на въезд, сообщает rus.err.ee.

"Одна из причин может заключаться в том, что я был одним из основателей и идеологов независимого русскоязычного канала ETV+ в общественно-правовом телерадиовещании", — сказал Айнар Рууссаар, ныне специальный корреспондент Postimees.

По его словам, другой причиной может быть то, что на днях он вернулся из Грузии и Азербайджана, где брал интервью у президента Грузии, лидеров азербайджанской оппозиции и других лиц, которые все говорили о том, как Россия заинтересована в дестабилизации ситуации в соседних странах.