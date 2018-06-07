07.06.2018, 09:53

Стоявший у истоков создания ETV+ Айнар Рууссаар попал в российский список "русофобов"

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rus.delfi.ee
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Ainar Ruussaar.ERR
Ainar Ruussaar.ERRFoto: Vallo Kruuser

Бывший член правления Эстонского национального телерадиовещания (ERR), стоявший у истоков создания телеканала ETV+ журналист Айнар Рууссаар вошел в число лиц, в отношении которых Россия накануне установила запрет на въезд, сообщает rus.err.ee.

"Одна из причин может заключаться в том, что я был одним из основателей и идеологов независимого русскоязычного канала ETV+ в общественно-правовом телерадиовещании", — сказал Айнар Рууссаар, ныне специальный корреспондент Postimees.

По его словам, другой причиной может быть то, что на днях он вернулся из Грузии и Азербайджана, где брал интервью у президента Грузии, лидеров азербайджанской оппозиции и других лиц, которые все говорили о том, как Россия заинтересована в дестабилизации ситуации в соседних странах.

Российские власти в среду, 6 июня, объявили о том, что установили запрет на въезд в страну в отношении русофобски настроенных политических и общественных деятелей Эстонии, но МИД Эстонии не планирует разглашать санкционный список.

Данный шаг Москвы стал ответной мерой на установленный Эстонией запрет на въезд в страну 49 гражданам России из т.н. "списка Магнитского".

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