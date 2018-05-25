Стоящий за сохранение самостоятельности Кейла отмечает свое 80-летие

Жители Кейла, которые в прошлом году успешно противостояли принудительному объединению самоуправлений, в эту субботу широко отмечают восьмидесятый юбилей города.

После административной реформы Кейла остался единственным городом, который, получив городские права в 1938 году наравне с другими эстонскими городами, смог до сих пор сохранить их, отмечает мэрия города в пресс-релизе.

По словам мэра Кейла Энно Фелса, празднование юбилея в этом году для горожан имеет особое значение, поскольку проходившая год назад борьба против принудительного объединения города была успешной и Кейла остался самостоятельным городом. ”Местное сообщество сильно выступило против неожиданных планов по слиянию и во многом благодаря именно активности горожан, мы можем сегодня радоваться сохранению самостоятельности и праздновать достойный юбилей Кейла”, — сказал мэр.

День Кейла отметит 80-летний юбилей города 26 мая большим семейным праздником и ярмаркой на центральной площади города. Среди прочего состоится и особенный концерт ”Keila Tähed 2”, на котором выступят связанные с Кейла известные эстонские музыканты. Среди них: Пеару Паулус, Пеэтер Волконский, первый состав ансамбля ”Polyphon”, Майт Мальтис, Раймо Аас, Яан Ууспыльд, Кристьян Каннукене, ансамбли ”The Nymph”, ”Emili”, ”Free”, семья Теппо и многие другие.

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