25.05.2018, 21:30

Стоящий за сохранение самостоятельности Кейла отмечает свое 80-летие

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rus.delfi.ee
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Autotööstusele juhtmeköidiseid valmistav rahvusvaheline PKC Grupp sulgeb 2017. aasta märtsis Eestis tootmise ja koondab aasta jooksul 613 töötajat.PKC Eesti juhatuse liige Merle Montgomery
Foto: Karin Kaljuläte

Жители Кейла, которые в прошлом году успешно противостояли принудительному объединению самоуправлений, в эту субботу широко отмечают восьмидесятый юбилей города.

После административной реформы Кейла остался единственным городом, который, получив городские права в 1938 году наравне с другими эстонскими городами, смог до сих пор сохранить их, отмечает мэрия города в пресс-релизе.

По словам мэра Кейла Энно Фелса, празднование юбилея в этом году для горожан имеет особое значение, поскольку проходившая год назад борьба против принудительного объединения города была успешной и Кейла остался самостоятельным городом. ”Местное сообщество сильно выступило против неожиданных планов по слиянию и во многом благодаря именно активности горожан, мы можем сегодня радоваться сохранению самостоятельности и праздновать достойный юбилей Кейла”, — сказал мэр.

День Кейла отметит 80-летний юбилей города 26 мая большим семейным праздником и ярмаркой на центральной площади города. Среди прочего состоится и особенный концерт ”Keila Tähed 2”, на котором выступят связанные с Кейла известные эстонские музыканты. Среди них: Пеару Паулус, Пеэтер Волконский, первый состав ансамбля ”Polyphon”, Майт Мальтис, Раймо Аас, Яан Ууспыльд, Кристьян Каннукене, ансамбли ”The Nymph”, ”Emili”, ”Free”, семья Теппо и многие другие.

Знаете ли Вы, что…

ТОП

- следы старейшего человеческого поселения в Кейла относятся ко 3-2 веку до н.э.
в 15-16 веках Кейла был поселком с сотней жителей
- поселком-самоуправлением Кейла стал в 1925 году — в этом году в нем проживало 950 человек
- здание начальной школы Кейла построено в память об Освободительной войне
- здание церкви Кейла — крупнейшая средневековая деревенская церковь Харьюмаа, башня которой считается одной из самых высоких (50 м) среди деревенских церквей северной Эстонии
- перед церковью Кейла на лужайке растет дуб, который является ровесником города — он был посажен на празднике в честь получения городских прав 13 мая 1938 года
- Кейла — первый эстонский город, который получил современную систему водоснабжения и канализации, покрывающую всю зону плотного заселения
- в Кейла находится крупнейшая школа Эстонии по количеству учеников
- Центр здоровья Кейла — был первым спортивным комплексом Эстонии со своеобразным бассейном
- клуб авиамоделирования Кейла действует в своем настоящем самолете
- в Эстонии только Кейла организовывал состязание воздушных шаров
- Кейла — один из немногих городов, в котором военный городок советский времен полностью взят в гражданское использование
- известно, что из Кейла происходит единственный эстонец, который выжил при кораблекрушении ”Титаника” — Херманн Рягастик — сын кейлаского фабриканта Бернарда Рягастика — трудился на ”Титанике” радистом
- первый эстонский официальный забег — на 25 верст — состоялся именно из Кейла в Таллинн в апреле 1907 года, в нем победил спортсмен по фамилии Лоорберг
из жителей города, попавшего в ходе административной реформы под принудительное объединение, 96,8% проголосовали против принудительного слияния

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