Сторонников "Открытой России" вызвали на допрос из-за игры "Вместо Путина"

Следственный комитет вызвал 10 человек из разных регионов России на допрос по делу ЮКОСа из-за настольной игры под названием "Вместо Путина", которая была разработана движением "Открытая Россия" Михаила Ходорковского и представляет собой аналог "Монополии". Об этом Русской службе Би-би-си сообщила менеджер правозащиты "Открытой России" Полина Немировская.

Игру "Открытая Россия" презентовала в апреле этого года. "Благодаря ней можно быстро понять, как при помощи откатов, компроматов и распилов достигаются карьерные успехи в современной политической реальности", — описывали тогда идею в движении.

На игровом поле есть клетки-регионы, которые игроки должны "подчинить своему влиянию", а на промежуточных клетках расположены события истории России последних 17 лет (от гибели подводной лодки "Курск" до строительства "Зенит-Арены") и имена людей, которые считаются соратниками российского президента — Игоря Сечина, Вячеслава Володина, Рамзана Кадырова, патриарха Кирилла и других.

"Мне сразу стало понятно, что это какая-то проклятая игра: как только мы ее печатаем, сразу же приходят оперативники и все изымают", — говорит Немировская.

После очередного обыска в московском офисе движения, который прошел в октябре, все экземпляры настольной игры изъяли. Тогда исполнительный директор "Открытой России" Тимур Валеев предложил сторонникам необычный вариант: написать заявление в следственный комитет от своего имени с требованием вернуть игру, а затем оставить политическую "Монополию" себе.

Теперь 10 человек, написавших заявления, рассказали, что их вызвали на допрос как свидетелей по делу ЮКОСа. "Типа раз они в монополию "Вместо Путина" играют, может они и ЗАО "Апатит" не так приватизировали, гады. А что, всякое в жизни бывает. Родился человек в 94-м году, отпилил, лежа в роддоме, предприятия кусочек и с тех пор сидел тихо, а тут прокололся, и паззл сошелся", — иронизирует Немировская.

Дата и время допроса в каждом случае пока не назначены — в повестке содержится пока только требование связаться со следователем. "Открытая Россия" обещает оказывать поддержку всем, кого вызвали на допросы.

Допросы связаны с самым первым делом ЮКОСа о хищениях акций горно-обогатительного комбината "Апатит" и уклонения от упалаты налогов. Генпрокуратура начала расследовать дело в 1994 году после запроса депутата Госдумы Владимира Юдина о законности приватизации комбината. В российских СМИ это дело часто называют "началом разгрома ЮКОСа".