Стоматолог: Больничная касса создает фабрики по лечению зубов методом конвейера

Президент Эстонского союза стоматологов Марек Винк считает, что в связи с грядущими изменениями, предпринятыми Больничной кассой, с нового года доступность стоматологической помощи уменьшится, пишет Maaleht.

”Эстонская Больничная касса обещает в следующем году выровнять доступность стоматологических услуг и лучше следить за качеством услуг. Действительность же такова, что доступность стоматологической помощи уменьшится, поскольку люди смогут посещать только тех врачей, которые присоединились к новой системе компенсации лечения зубов. К настоящему моменту присоединилось лишь треть из имеющихся поставщиков услуг. Ни одна крупная частная клиника не присоединилась”, — пишет Винк.

"Предложенные изменения поспособствует возникновению системы лечения зубов, дискриминирующей часть населения Эстонии, что приведет к снижению среднего качества стоматологии и разрушит рынок стоматологических услуг высшего уровня”, — полагает Винк.

"Если остальной мир движется в сторону базирующегося на результатах лечения пациентов финансирования, то у нас Больничная касса хочет создать фабрики, на которых здоровье полости рта и зубов населения будет поправляться методом конвейера".

Полностью мнение можно прочитать в Maaleht.