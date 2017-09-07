Столтенберг в Тапа: учения "Запад" прямо не угрожают ни одной из стран НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду заявил, что не видит прямой угрозы в проведении российско-белорусских военных учений "Запад 2017", но считает недостатком низкую транспарентность действий их организаторов, сообщает латвийский Delfi.

Учения "Запад", в которых, по данным российской стороны, примут участие 12 700 военнослужащих и которые носят исключительно оборонительный характер, вызвали опасения в Польше и странах Балтии. В Литве и в Эстонии утверждают, что число участников учений может на самом деле достигнуть 100 000 человек.

За последние годы НАТО доставило в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу для сбалансирования исходящей от России опасности 4000 своих военнослужащих.

Йенс Столтенберг в среду во время посещения дислоцированных в эстонском городе Тапа военнослужащих НАТО сказал, что присутствие этих сил дает однозначный сигнал о том, что "нападение на одного из союзников повлечет за собой ответ всего альянса".

"Мы будем внимательно следить за ходом учений и мы на страже, хотя и сохраняем спокойствие, поскольку не видим непосредственной угрозы ни одному из союзников НАТО", — подчеркнул он.

Официальные лица на Западе утверждают, что подготовка к учениям "Запад" указывает на то, что на самом деле учения будут более масштабными, чем об этом говорит Москва и, по словам Столтенберга, уровень открытости России не соответствует международным требованиям.

В качестве наблюдателей на учения приглашены три эксперта НАТО и, по словам Столтенберга, это совсем не тот уровень транспарентности, на котором настаивает ОБСЕ.

"Транспарентность и предсказуемость для снижения вероятности недоразумений и инцидентов сейчас даже важнее, поскольку напряженность остается высокой", — добавил он.