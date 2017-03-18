Столтенберг: страны Балтии не подвержены угрозе нападения

НАТО не считает, что страны Балтии подвержены угрозе конвенционального военного нападения, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на Leta.

"Мы встревожены действиями России и ее возможными намерениями, но в то же время важно, чтобы мы не драматизировали ситуацию", — сказал он.

В последние несколько месяцев в странах Балтии и Польше размещены международные силы альянса в ответ на опасения этих стран по поводу того, что после российской агрессии на Украине они могут стать следующей жертвой.

НАТО видит обеспокоенность в связи с терроризмом и кибератаками, но ничто не указывает на возможность "конвенционального военного нападения на какую-либо из стран НАТО, в том числе страны Балтии", — сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь альянса прибыл в Копенгаген для переговоров с датским правительством.