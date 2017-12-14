14.12.2017, 21:04

Столичный район Кристийне поддержит малообеспеченные семьи


rus.delfi.ee
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Jõulukingid
JõulukingidFoto: Rauno Volmar

В этом году во время рождественских праздников Управа части города Кристийне поддерживает малообеспеченные семьи своего района. В рамках благотворительной деятельности осуществляется сотрудничество с долгосрочными партнерами.

”Я рад, что мы можем поддержать и доставить радость малообеспеченным семьям нашего района в это праздничное время”, — сообщил старейшина Управы части города Кристийне Яанус Рийбе. ”Большое спасибо всем партнерам, которые помогают нам в этих замечательных мероприятиях. В канун Рождества пройдет несколько рождественских обедов и концертов, организовано посещение кинотеатра и, конечно же, подарки для детей и взрослых”.

Управа части города Кристийне подготовила подарочные комплекты приблизительно для 130 малообеспеченных семей. Кроме того, около 200 подарков подготовил Kristiine Tegevuskeskus, который предоставляет различные услуги для престарелых, для людей с ограниченными возможностями и детей.

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