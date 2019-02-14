Столичные власти: обанкротившееся автобусное предприятие MRP Linna Liinid обманывает своих работников

Вчера руководство фирмы сообщило водителям, что зарплату за январь они не получат, поскольку денег нет. Не могут работники фирмы получить из Кассы страхования от безработицы и выплаты по сокращению, поскольку фирма еще официально банкротство не объявила, планируя это лишь на 5 марта. Поэтому фактически водители числятся пока работающими на предприятии, хотя работы нет. Таким образом, почти сотня водителей оказалась в патовом положении: если работник сейчас подаст заявление об увольнении, он лишится компенсации за сокращение, и зарплаты, скорее всего, не получит.

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф подчеркнул, что город выполнил все свои обязательства перед MRP Linna Liinid, и, наоборот, фирма должна городу, причем сумму в 7 миллионов евро.

Кландорф подчеркнул, что это, вероятнее всего, не последний обман обанкротившегося предпринимателя — есть основания предполагать, что 5 марта никакого сокращения персонала не последует, а это сокращение будет отложено на неопределенное время. Предприятие в долгах и перед другими договорными партнерами, поэтому надежды работников получить заработанное, очень призрачны, отметил он.