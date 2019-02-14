14.02.2019, 15:10

Столичные власти: обанкротившееся автобусное предприятие MRP Linna Liinid обманывает своих работников

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rus.delfi.ee
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Katkine liinibuss Pronksi peatuses
фото иллюстративноеFoto: Eero Vabamägi

Около сотни водителей автобусов обанкротившегося предприятия MRP Linna Liinid OÜ ожидают завтра выплаты им зарплаты, однако руководимая бизнесменом Айво Пярном фирма отказывается платить, ссылаясь на то, что город не выполнил свои обязательства. Это, как заявил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, откровенная лож, пишет Раэпресс.

Вчера руководство фирмы сообщило водителям, что зарплату за январь они не получат, поскольку денег нет. Не могут работники фирмы получить из Кассы страхования от безработицы и выплаты по сокращению, поскольку фирма еще официально банкротство не объявила, планируя это лишь на 5 марта. Поэтому фактически водители числятся пока работающими на предприятии, хотя работы нет. Таким образом, почти сотня водителей оказалась в патовом положении: если работник сейчас подаст заявление об увольнении, он лишится компенсации за сокращение, и зарплаты, скорее всего, не получит.

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф подчеркнул, что город выполнил все свои обязательства перед MRP Linna Liinid, и, наоборот, фирма должна городу, причем сумму в 7 миллионов евро.

Кландорф подчеркнул, что это, вероятнее всего, не последний обман обанкротившегося предпринимателя — есть основания предполагать, что 5 марта никакого сокращения персонала не последует, а это сокращение будет отложено на неопределенное время. Предприятие в долгах и перед другими договорными партнерами, поэтому надежды работников получить заработанное, очень призрачны, отметил он.

С февраля MRP Linna Liinid полностью прекратило обслуживание городских автобусных линий, что стало серьезным нарушением заключенного в 2014 году договора. Поэтому Таллинн выставил 5 февраля требование о выплате неустойки в сумме 500 тысяч евро и произвел взаимозачет на эту сумму с требованием возврата предоставленного предприятием залога.

Таллинн также отказался от возврата оставшейся части залога в размере 200 тысяч евро и других выплат, поскольку преждевременным расторжением договора городу нанесен ущерб не менее 6 579 517 евро.

Вчера представитель водителей фирмы обратился к Таллиннскому транспортному департаменту за помощью, но у департамента нет договорных отношений с водителями, поэтому нет и оснований для выплаты им зарплаты. Единственное, что город может обманутым водителям предложить, это бесплатную правовую помощь в инфозале городской управы. Город также приглашает водителей на работу в Tallinna Linnatranspordi AS.

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