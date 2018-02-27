Столичные власти напоминают: снег с крыш надо убирать!

Таллиннская городская управа и муниципальная полиция города напоминают владельцам недвижимости и строений, что для обеспечения безопасности нужно пристально следить за накоплением снега на крышах и своевременно его убирать.

Это такая же обязанность владельца, как и уборка от снега тротуаров. О невыполнении этих обязанностей следует извещать участкового инспектора Муниципальной полиции (МуПо), контактные данные которого можно найти на сайте, сообщает Раэпресс.

Если владельцам недвижимости нужна профессиональная помощь, в том числе и аренда подъемника, то можно звонить по Таллинскому телефону помощи 1345, где есть сведения о предлагающих такого рода услуги фирмах. Контактные данные этих фирм есть и на городском портале.