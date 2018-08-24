24.08.2018, 08:42

Столичные соцдемы раскритиковали идею Кылварта о введении в Таллинне туристического налога

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rus.delfi.ee
EST
Viru tänav, vanalinn
Foto: Priit Simson

Таллиннские социал-демократы не поддерживают планы Центристской партии по введению в столице новых налогов, заявил председатель фракции соцдемов в горсобрании Райнер Вакра.

По его словам, предложенный председателем горсобрания Михаилом Кылвартом туристический налог будет сдерживать развитие туризма как в столице, так и по всей Эстонии, и нанесет сильный удар по этому сектору экономики, передает rus.err.ee со ссылкой на "Радио 4".

Райнер Вакра пояснил, что большинство туристов прибывают в Эстонию через Таллинн, этому зачастую сопутствуют ночевки в столичных гостиницах и другие расходы. Поэтому, как отметил Вакра, обложение налогом туристов, прибывающих в Таллинн, скажется на туристическом секторе всей страны.

Напомним, что в четверг на открытии осенней сессии Таллиннского горсобрания председатель представительного органа, центрист Михаил Кылварт заявил о целесообразности введения специального налога для посещающих столицу туристов.

Tallinn Hockey weekend
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Столичные соцдемы раскритиковали идею Кылварта о введении в Таллинне туристического налога

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