Столичные автобусы линий 23 и 61 пойдут в объезд до конца лета

В связи с реконструкцией перекрестка улиц Таммсааре, Тонди и Рахумяэ в Таллинне автобусы линий 23 и 61 с 16 июля по 27 августа пойдут в объезд, сообщает Раэпресс.

С начала рабочего дня 16 июля до конца рабочего дня 22 июля и с начала рабочего дня 13 августа и до конца рабочего дня 27 августа автобусы линии 23 в направлении к Кадака пойдут в объезд по улицам Тонди, Линну, Нымме, Таммсааре и Рахумяэ с остановкой на объезде Вястрику на улице Линну. В направлении к автобусной станции маршрут объезда будет проходить по улицам Рахумяэ, Тервизе, Ретке, Нымме, Линну и Тонди с остановками Ластехайгла и Ретке на улице Ретке и Вястрику на улице Линну. Отменяются в обоих направлениях остановки Марси и Вястрику на улице Тонди и остановки Энергия и Туйсу на улице Рахумяэ при движении в сторону автобусной станции.

Автобусы линии 61 с начала рабочего дня 16 июля до конца рабочего дня 22 июля и с начала рабочего дня 13 августа до конца рабочего дня 27 августа пойдут в объезд по улицам Таммсааре, Рахумяэ, Тервизе, Электрони, Рахумяэ и Тервизе. Остановка Энергия переносится на улицу Рахумяэ после перекрестка с улицей Электрони, отменяются остановки Ретке и Ластехайгла на улице Тервизе на направлении к Астангу.