09.07.2018, 14:50

Столичные автобусы линий 23 и 61 пойдут в объезд до конца лета

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rus.delfi.ee
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10 uut firma MAN liigendbussi Tallinnas
Foto: Ahto Sooaru

В связи с реконструкцией перекрестка улиц Таммсааре, Тонди и Рахумяэ в Таллинне автобусы линий 23 и 61 с 16 июля по 27 августа пойдут в объезд, сообщает Раэпресс.

С начала рабочего дня 16 июля до конца рабочего дня 22 июля и с начала рабочего дня 13 августа и до конца рабочего дня 27 августа автобусы линии 23 в направлении к Кадака пойдут в объезд по улицам Тонди, Линну, Нымме, Таммсааре и Рахумяэ с остановкой на объезде Вястрику на улице Линну. В направлении к автобусной станции маршрут объезда будет проходить по улицам Рахумяэ, Тервизе, Ретке, Нымме, Линну и Тонди с остановками Ластехайгла и Ретке на улице Ретке и Вястрику на улице Линну. Отменяются в обоих направлениях остановки Марси и Вястрику на улице Тонди и остановки Энергия и Туйсу на улице Рахумяэ при движении в сторону автобусной станции.

Автобусы линии 61 с начала рабочего дня 16 июля до конца рабочего дня 22 июля и с начала рабочего дня 13 августа до конца рабочего дня 27 августа пойдут в объезд по улицам Таммсааре, Рахумяэ, Тервизе, Электрони, Рахумяэ и Тервизе. Остановка Энергия переносится на улицу Рахумяэ после перекрестка с улицей Электрони, отменяются остановки Ретке и Ластехайгла на улице Тервизе на направлении к Астангу.

С начала рабочего дня 23 июля и до конца рабочего дня 12 августа автобусы линии 23 пойдут в объезд на направлении к Кадака по улицам Тонди, Таммсааре, Ретке, Тервизе и Рахумяэ с остановками на объезде на остановках Ластехайгла и Ретке на улице Ретке и Вястрику на улице Линну. Отменяются на направлении к автобусной станции остановки Марси и Вястрику на улице Тонди и в обоих направлениях — Энергия и Туйсу на улице Рахумяэ.

С начала рабочего дня 23 июля и до конца рабочего дня 12 августа автобусы линии 61 будут направляться в объезд по улицам Тервизе, Электрони, Рахумяэ и Тервизе с временной остановкой Энергия на улице Рахумяэ после перекрестка с улицей Электрони. Отменяются на улице Рахумяэ остановки Энергия- в обоих направлениях, Туйзу — на направлении к Астангу, а на улице Ретке остановки Ластехайгла и Ретке — в обоих направлениях.

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