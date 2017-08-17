Столичная улица Ряэгу закрывается для движения на время ремонта

По заказу Таллиннского департамента коммунального хозяйства на следующей неделе начнутся ремонтные работы на улице Ряэгу, на участке между улицами Моони и Мустамяэ теэ. Во время ремонта улица будет закрыта для движения, сообщает Раэпресс.

Цель проведения работ — обеспечить безопасность и улучшить условия для пешеходов и велосипедистов, а также отремонтировать дорогу и построить ливневую канализацию.

В результате появится асфальтированная дорога с двусторонним движением, шириной 5,5 м, рядом с ней появится велосипедно-пешеходная дорожка шириной 3 — 3,5 м. Также будет обновлено освещение улицы и создано 41 парковочное место.

Длина ремонтируемого участка — 550 метров, заявленная стоимость работ — 555 000 евро. Ремонт завершится 3 ноября 2017 года.

Во время ремонтных работ улица будет закрыта для движения, жильцам близлежащих домов будет обеспечен проезд. Участников движения просят строго руководствоваться требованиями средств организации движения.