25.09.2018, 18:15

Столичная программа жилья для пожилых: что это такое?


rus.delfi.ee
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pensionär
pensionärFoto: Ingmar Muusikus

На рассмотрение Таллиннской городской управы передана программа жилья для сениоров, рассчитанная до 2023 года, сообщает Раэпресс.

На первом этапе предусмотрено создание специального социального дома на улице Малева, 18, а также дома с обслуживанием на улице Нафта, 1а с привлечением частного капитала.

Для изучения опыта северных соседей делегация Таллинна побывала в Хельсинки, ознакомилась с концепцией Северных стран, которую признала весьма эффективной.

Дом с обслуживанием — новинка у нас должен состоять из небольших 1-2-х-комнатных квартир с облегченным доступом в них, там должны быть также библиотека, "гостиная" для встреч и совместной деятельности, столовая или кафе, помещения, где оказываются услуги здравоохранения, и для посильных занятий спортом. Одновременно предусматриваются круглосуточное дежурство и охрана, в квартирах — тревожные кнопки. За плату можно будет сдать в стирку белье, нанять уборщицу, заказать на дом продукты.

Для менее обеспеченных предусмотрен социальный дом на улице Малева.

Главная цель программы — чтобы люди как можно дольше имели свой домашний очаг и жили там полноценной жизнью, а предоставляемые услуги облегчали им эту жизнь.

Tallinn Hockey weekend
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