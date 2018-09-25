Столичная программа жилья для пожилых: что это такое?
На рассмотрение Таллиннской городской управы передана программа жилья для сениоров, рассчитанная до 2023 года, сообщает Раэпресс.
На рассмотрение Таллиннской городской управы передана программа жилья для сениоров, рассчитанная до 2023 года, сообщает Раэпресс.
На первом этапе предусмотрено создание специального социального дома на улице Малева, 18, а также дома с обслуживанием на улице Нафта, 1а с привлечением частного капитала.
Для изучения опыта северных соседей делегация Таллинна побывала в Хельсинки, ознакомилась с концепцией Северных стран, которую признала весьма эффективной.
Дом с обслуживанием — новинка у нас должен состоять из небольших 1-2-х-комнатных квартир с облегченным доступом в них, там должны быть также библиотека, "гостиная" для встреч и совместной деятельности, столовая или кафе, помещения, где оказываются услуги здравоохранения, и для посильных занятий спортом. Одновременно предусматриваются круглосуточное дежурство и охрана, в квартирах — тревожные кнопки. За плату можно будет сдать в стирку белье, нанять уборщицу, заказать на дом продукты.
Для менее обеспеченных предусмотрен социальный дом на улице Малева.
Главная цель программы — чтобы люди как можно дольше имели свой домашний очаг и жили там полноценной жизнью, а предоставляемые услуги облегчали им эту жизнь.
Toiduosakonna juhataja
VETERINAAR- JA TOIDUAMET
Tähtaeg: 04.10.2018
Projektiinsener / müügiinsener / müügianalüütik
T-TAMMER OÜ
Tähtaeg: 22.10.2018
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