06.11.2018, 17:55

Столичная остановка "Улица Козе" меняет дислокацию


rus.delfi.ee
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Tramm, buss, jalgratas
Tramm, buss, jalgratasFoto: Rauno Volmar

Остановка "Улица Козе" меняет дислокацию.

В связи с дорожными работами на участке Нарвского шоссе между улицей Козе и бульваром Сааремаа с начала рабочего дня 8 ноября и до конца рабочего дня 26 ноября на направлении от центра города остановка "Улица Козе" автобусов линий 29,31 и 63 переносится примерно на 300 метров дальше нынешнего места ее расположения.

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