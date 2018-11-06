Столичная остановка "Улица Козе" меняет дислокацию
Остановка "Улица Козе" меняет дислокацию.
Остановка "Улица Козе" меняет дислокацию.
В связи с дорожными работами на участке Нарвского шоссе между улицей Козе и бульваром Сааремаа с начала рабочего дня 8 ноября и до конца рабочего дня 26 ноября на направлении от центра города остановка "Улица Козе" автобусов линий 29,31 и 63 переносится примерно на 300 метров дальше нынешнего места ее расположения.
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