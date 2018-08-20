"Столетняя ночь": в годовщину восстановления независимости новым творчеством порадует Пярну. Что будет в других муниципалитетах Эстонии?

В 11 часов в Таллиннской телебашне пройдет семейный день в честь Дня восстановления независимости. На семейном дне Кайтселийт, Силы обороны, Спасательный департамент и Департамент полиции и погранохраны на бесплатных мероприятиях ознакомят со своими организациями, а также пройдут рабочие комнаты, показ фильмов и многое другое.

В 12 часов в церкви Михкли в Йыхви пройдет праздничный концерт в честь Дня восстановления независимости, который организован городской управой Йыхви для всех местных жителей.

В 16 часов концертный тур ”Вдоль границы” доберется до Алатскиви. Оркестр Департамента полиции и погранохраны совместно с известными артистами даст бесплатный концерт.

В 17 часов на Ратушной площади в Таллинне начнется концерт ”ÉIREESTI 1988-2018”. Музыканты из Ирландии и Эстонии поздравят Эстонию в день восстановления независимости совместным концертом и отметят тридцатилетие с первого совместного культурного обмена, который укрепил дружбу между двумя странами и народами.

В 17 часов в Доме Братства Черноголовых начнется впечатляющий концерт, который станет совместным поздравлением Эстонии в честь ее 100-летия от хора девушек Ellerhein и детского хора Токио.

В 17 часов в церкви св. Марии в Отепяэ в честь Дня восстановления независимости даст концерт Прийт Петерсон. На гитаре будут исполнены произведения Баха, Понче, Лауро, Барриоса.

В 17 часов в доме культуры Вана-Выру откроется выставка Марге Монко ”Смех до слез”, которая является частью большого проекта ”Художники в коллекциях” в рамках художественной программы ЭР100.

В 18 часов в розовом саду дворца Кадриорг начнется прием президента Эстонской Республики, прямую трансляцию которого будет вести ETV.

В 19 часов в Нарвском замке начнется мастерская творческого проекта ЭР100 ”Огненная книга”. С 20 до 28 августа в рамках творческого проекта ЭР100 ”Огненная книга” по Эстонии будет передвигаться уникальная гончарная печь. Художники из студии ажурной керамики вместе с людьми увековечат в произведениях из глины послания и пожелания ко дню рождения Эстонии. Мастерские совместного творчества пройдут в семи городах Эстонии.

В 21 час в Пярну стартует четвертый из серии заездов Tour d´ÖÖ. Совместные заезды ЭР100 от Tour d’ÖÖ пройдут в летнюю праздничную неделю в 11 городах Эстонии, присоединиться приглашаются все желающие.

С 20 по 22 августа и 26 августа в рамках Балтийских дней кино в Вильнюсе пройдет показ фильмов Эстонии и Литвы.

Летняя праздничная неделя ЭР100 началась 17 августа с первого всеэстонского праздника поэзии в Раквере и закончится 25 августа Ночью древних огней по всей Эстонии. Информация о более чем 200 мероприятиях летней праздничной недели находится на странице www.ev100.ee.