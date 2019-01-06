Столетие республики отпразднуют и в Москве: в рамках празднования юбилея пройдут гастроли театра "Эстония"

В понедельник, 7 января, в Москву в связи с предстоящими гастролями отправится поездом почти 300 эстонских артистов, в программе гастролей балеты "Белоснежка и семь гномов", "Moдильяни – проклятый художник" и опера "Toска". Вместе с московскими оперными певцами будет также дан гала-концерт, которым будет дирижировать Велло Пяхн, постановщик и конферансье концерта – Март Микк.

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