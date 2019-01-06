Столетие республики отпразднуют и в Москве: в рамках празднования юбилея пройдут гастроли театра "Эстония"

Национальная опера "Эстония" с 9 по 12 января даст пять спектаклей на сцене Большого театра в Москве, эти гастроли входят в программу празднования столетия Эстонской Республики, передает портал rus.err.ee.
В понедельник, 7 января, в Москву в связи с предстоящими гастролями отправится поездом почти 300 эстонских артистов, в программе гастролей балеты "Белоснежка и семь гномов", "Moдильяни – проклятый художник" и опера "Toска". Вместе с московскими оперными певцами будет также дан гала-концерт, которым будет дирижировать Велло Пяхн, постановщик и конферансье концерта – Март Микк.