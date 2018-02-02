Стоимость восточной границы может снова вырасти? Вахер: в следующем году придется снова делать расчеты

Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эльмар Вахер говорит, что озвученная вчера цена строительства восточной границы является на данный максимальной, но в следующем году может еще вырасти.

Стоимость строительства границы с Россией выросла с 79 миллионов до почти 200 миллионов евро. По словам Эльмара Вахера, PPA с самого начала отмечал, что окончательная цена прояснится только после проектирования. Почему же была допущена настолько большая погрешность в расчетах?

”У PPA фактически отсутствует компетентность в строительстве. В то время политическое требование было ясным — расчет нужно предоставить правительству в течение месяца. Этот прогноз основывался на запрошенных у поставщиков ценовых расчетов и на нашем предыдущим опыте строительства контрольных позиций”, — объяснил Вахер. Он добавил, что до этого департамент никогда не занимался строительством настолько сложных инфраструктур.

Самым дорогим участком строительства станет сухопутная граница. Как показали геодезические исследования, на участке размером135,6 км отсутствует необходимая для строительства границы почва., поэтому туда придется привозить дополнительную землю. Также на границе нужно провести электричество.

”На данный момент это максимальная цена. Какая цена будет в следующем году, придется снова оценивать и анализировать. Цены на строительном рынке меняются непрерывно”, — добавил Вахер.

По его словам, PPA и Министерство внутренних дел проводили регулярные, поэтому более высокая цена строительства границы не должна была стать для МВД и правительства сюрпризом.

”Да, изначальный расчет сделал PPA и, конечно же, я несу ответственность за это. Я несу ответственность и за свои слова, когда в 2015 году сказал, что точная цена сформируется после проектирования. […] Наша ошибка заключается в том, что мы относились к проекту слишком оптимистично”, — сказал Вахер.

Сегодня утром Вахер побывал на месте и поговорил с пограничниками. Его визит был запланировал уже давно и не связан с новостью о том, что строительство обойдется дороже, чем предполагалось.