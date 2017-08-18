Стоимость ремонта Певческой арки может вырасти до миллиона евро

Осенью следующего года начнется ремонт звукового экрана (навеса) Певческой сцены в Таллинне. Работы должны закончиться весной 2019 года и, по предварительным прогнозам, обойдутся в 800 000 евро.

”В то же время, наблюдая за накаляющейся обстановкой на строительном рынке, я не удивлюсь, если в ходе тендера, который мы проведем летом следующего года, эта цифра вырастет до миллиона”, — сказал директор SA Tallinna Lauluväljak Рихо Рыымус.

Несмотря на то, что деревянные части Певческой арки служат уже 55 лет и нуждаются в ремонте, по словам Рыымуса, они постоянно следят за безопасностью и до ремонта ничего страшного произойти не должно.