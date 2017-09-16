Стоимость развития зданий Таллиннского городского театра составит 20 млн евро

Государство и власти Таллинна поддержат развитие комплекса зданий Таллиннского городского театра в Старом городе. Согласно предварительному прогнозу, стоимость необходимых работ в 2018-2020 гг. составит примерно 20 миллионов евро. Половину суммы выделит государство, а вторую половину — Таллинн.

”Трудолюбивый коллектив Таллиннского городского театра и театралы давно заслуживают отремонтированных зданий и нового, просторного зала. Поэтому мы решили выделить из госбюджета на 2018 год 0,7 миллиона евро на проектирование комплекса зданий. Мы также достигли принципиального соглашения о выделении Таллиннскому городскому театру в последующие годы еще примерно 9 миллионов евро на возведение пристройки”, — сказал премьер-министр Юри Ратас посредством пресс-релиза.

По словам Ратаса, власти Таллинна в свою очередь профинансируют развитие принадлежащих театру участков в Старом городе, а также обеспечение театра временными площадями и постройку театральных мастерских. ”Наша общая цель — осуществить расширение Таллиннского городского театра и привести в порядок имеющиеся участки. Уверен, что вдохновляющие спектакли в обновленном театральном комплексе обеспечат зрителям еще более приятные переживания”, — сказал Ратас.

План расширения Таллиннского городского театра предусматривает проектные работы в 2018 году и строительные работы в 2019-2020 гг. Окончательная стоимость комплекса зданий выяснится после создания технического задания и проекта.