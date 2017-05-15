Сто советов поступающим в вуз

Руководитель отдела по связям с общественностью Таллиннского университета Сулев Олль дает на страницах ”Учительской газеты” рекомендации тем, кто нынешним летом собирается поступать в какое-либо высшее учебное заведение.

Во-первых. Ты все же учись! Наверно в мире нет ни одного урока, из которого было бы невозможно извлечь пользу для собственного развития.

Во-вторых. Если сможешь, начни учиться сразу. С одной стороны, твой мозг уже привык учиться. С другой стороны, чем раньше приступишь к учебе, тем дольше сможешь пользоваться ее результатами. Знаю по собственному опыту, что разговоры о пожизненном обучении — не забавное развлечение, а принуждение судьбы к смене профессии.

В-третьих. Выбирая специальность по душе, будешь испытывать радость гораздо дольше. Конечно, при таком выборе существует опасность того, что будущая зарплата будет не совсем та, которую ты ожидал, однако поверь — за одну только зарплату, сколь высокой она бы не была, слишком долго напрягаться не сможешь.

В дополнение к третьему пункту. Если усердно развиваться в направлении, выбранном по душе, не придется бояться уменьшения объема работы. Скорее наоборот: если предпочтешь историю, она будет все больше растягиваться по времени; станешь астрономом, телескопы будут год от года все мощнее и мощнее; подашься в геологи, буры будут становиться все длиннее и устанавливаться глубже.

В-четвертых. Если сделаешь выбор по конъюнктурным соображениям, то может случиться, что специальность начнет тебе нравиться — подчас ценным становится именно то, во имя чего ты достаточно сильно напрягался.

В-пятых. Если выбор по расчету тебе быстро опостылел, попробуй заново и непременно что-то другое. Однако не поддавайся модным трендам. Мода меняется слишком быстро, и уже через пару-тройку лет из-за своего тщеславного выбора ты будешь казаться безнадежно старомодным.

В-шестых. Если ты ну никак не можешь сделать выбор, рекомендую мыслительные игры. То есть если бы я стал учителем, то каким и почему? Или если бы я занялся обработкой пищевых продуктов, то из любви к физике, химии или к будущему едоку? Попробуй себя также в качестве садовода и архитектора — этого будет достаточно для понимания того, какие чувства ты должен испытывать при выполнении предстоящей работы. Таким образом открываются новые и неожиданные возможности.

В-седьмых. Спроси у работающих за зарплату взрослых, можно ли таким образом когда-либо испытать чувство, которое ты представляешь себе в будущем. Если нет, попробуй себя в чем-то таком, где твоя собственная роль будет больше, чем выполнение чьего-то приказа или распоряжения. Если ты не осмеливаешься, то рассуждай так, что нет ничего хуже, чем несбывшаяся надежда или мечта, ради исполнения которой ты и пальца о палец не пошевелил.

В-восьмых. Мечтай смело! Если ты взмоешь на крыльях мечты достаточно высоко, то увидишь со стороны свои нынешние планы и состояние дел гораздо отчетливее.

В-девятых. Спроси у своих товарищей, каковы их планы. Если ваши цели хоть как-то совпадают, то сможете сразу договориться — найдете нечто, чем захотите заняться. Университетское образование меняется, и, таким образом, если один учится одному, а второй — другому, то можно будет реализовать совместные планы. К успеху приводит сотрудничество экспертов из различных областей во имя единой великой цели!

В дополнение к десятому пункту. Не начни только сразу ”делать себе имя”! При таком подходе риск надолго подпортить свою репутацию более чем очевиден.

В-одиннадцатых. Даже не рискую это советовать, но… хоть немного прислушивайся к своим родителям. Разновидность ума, которой можно овладеть не иначе, как проживая жизнь, называется мудростью.

В-двенадцатых. Если чувствуешь, что тебе как-то лениво что-то предпринять, все равно сделай это. Просто сидя и размышляя гарантированно станешь доморощенным философом, но поверь, обществу такие не очень-то и нужны.

В-сотых. Конечно же, сто рекомендации в одной статье не уместились бы, однако поверь, в сумме их даже больше. Главный же совет таков — взгляни на себя честно, узнай себя, а после этого и подавай заявление в вуз!