17.01.2018, 19:31
Сто одежек и чаёк: как на таком морозе трудятся горячие эстоноземельцы?
Чай, не май месяц: сегодня поутру в Эстонии было порядка минус десяти, а порывы январского ветра делали труд на свежем воздухе занятием прямо-таки не любителя.
Журналисты Delfi покинули теплую редакцию, чтобы выяснить: за счет чего ”выживают” люди, трудящиеся в суровых уличных условиях.
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