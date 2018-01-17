17.01.2018, 19:31

Сто одежек и чаёк: как на таком морозе трудятся горячие эстоноземельцы?

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Чай, не май месяц: сегодня поутру в Эстонии было порядка минус десяти, а порывы январского ветра делали труд на свежем воздухе занятием прямо-таки не любителя.

Журналисты Delfi покинули теплую редакцию, чтобы выяснить: за счет чего ”выживают” люди, трудящиеся в суровых уличных условиях.

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