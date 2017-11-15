Сто дней до юбилея: на площади Вабадузе исполнители народного танца завтра начнут отсчет нового столетия

Вечером 16 ноября более 500 исполнителей народного танца в рамках танцевальной акции в Таллинне на площади Вабадузе создадут рисунок песочных часов, символизирующих сто лет Эстонской Республики. Во время танца песочные часы будут перевернуты, что будет означать начало отсчета нового столетия в истории Эстонии. Танцевальная акция станет подарком Эстонского общества народного танца и народной музыки к юбилею Эстонской Республики.

”16 ноября до столетнего юбилея Эстонии останется ровно сто дней. По случаю нашего общего дня рождения хотим от имени исполнителей народного танца подарить своим представлением всем жителям Эстонии праздничное настроение”, — сказала член правления Эстонского общества народного танца и народной музыки Кадри Тийс.

В ходе танцевальной акции из танцующих будет создан рисунок песочных часов, символизирующих столетие Эстонии. ”Поскольку Эстонии вот-вот исполнится сто лет, попытаемся созданные из людей песочные часы перевернуть, и начать таким образом отсчет новых ста лет”, — пояснила Кадри Тийс.

Танцевальная акция является подарком исполнителей народного танца, а также Эстонского общества народного танца и народной музыки к юбилею Эстонской Республики. В акции примет участие более 500 исполнителей народного танца со всей Эстонии. Хореографом-постановщиком танцевального представления является Рауно Зубко.

Представление состоится 16 ноября в 18 часов на площади Вабадузе в Таллинне, его организаторами являются Эстонское общество народного танца и народной музыки и организационная команда ЭР100.

В 2018 году минует 100 лет с момента создания Эстонской Республики. Более подробная информация о подготовке празднований находится на домашней странице ev100.ee.