Стипендию Всемирного энергетического совета в размере 2500 евро выиграл студент ТТУ

В среду, 25 января, в зале Эстонской академии наук были объявлены лауреаты премий за студенческие работы и стипендии Всемирного энергетического совета 2016 года. Стипендию Всемирного энергетического совета в размере 2500 евро выиграл студент бакалавриата ТТУ Никон Видяев.

”При выборе Никона решающим фактором стал его вклад в будущее энергетики. Никон разработал полезную модель волновой электростанции нового типа, прототип которой сейчас создается. Ранее за свое изобретение Никон получил приз Европейской академии инноваций, и он является кандидатом всемирной выставки 2017 года”, — рассказал генеральный секретарь Эстонского национального комитета Всемирного энергетического совета Михкель Хярм.

В своем решении стипендиальная комиссия Всемирного энергетического совета указала, что при выборе победителя оценивались реальные достижения и проделанная работа, а учебные результаты и мотивационное письмо имели при выборе второстепенное значение.

Читать еще

”Надеюсь, полученная премия поможет продолжить развивать прототип, чтобы эта технология распространилась по всему миру”, — добавил Хярм.

Также были объявлены премии Всемирного энергетического совета за студенческие работы. Первую премию (1500 евро) за свою докторскую работу получил ученый Эстонского сельскохозяйственного университета Ало Аллик. Тема работы — ”Планирование решений в области рассеянной энергетики, исходя из увеличения доли прямого местного потребления электричества, произведенного из энергии ветра и солнца”.

Свое решение комиссия обосновала качеством работы, ее применимостью в жизни и актуальностью. Доля возобновляемой энергетики растет из года в год, что означает дополнительные вызовы для электрической системы. Ало Аллик исследовал в своей докторской работе, как местное потребление произведенного возобновляемого электричества могло бы помочь решить или хотя бы смягчить эти вызовы. Своим решением комиссия хотела поощрить и те усилия, которые предполагает успешное прохождение докторантуры.

Вторую премию (1000 евро) выиграл Март Раамат за свою магистерскую работу, защищенную в Тартуском университете. В его работе оценили новизну, прежде всего при выборе темы. Работа рассматривала энергетическую безопасность Эстонии в ситуации, когда в Ида-Вирумаа реализуется парамилитарный конфликт. Третью премию (500 евро) за свою защищенную в Таллиннском техническом университете магистерскую работу выиграл Кристьян Строом, который исследовал возможность большего использования биометана в транспортном секторе Эстонии.

Стипендия Всемирного энергетического совета была назначена во второй раз, в прошлом году стипендию выиграл магистрант Таллиннского технического университета Рауль Роотс. Конкурс студенческих работ прошел впервые, но по словам Михкеля Хярма цель состоит в превращении как стипендии, так и конкурса студенческих работ в ежегодную традицию.

”С помощью этого мы желаем способствовать росту популярности естественных и технических наук. Члены Всемирного энергетического совета убеждены, что Эстонии нужно больше людей, прошедших инженерное обучение. Награждение лучших студентов — это один из возможных способов обратить внимание на важность данной области”, — пояснил Хярм.

Членами эстонского национального комитета Всемирного энергетического совета являются Мининистерство экономики и коммуникаций, Министерство окружающей среды, Тартуский университет, Таллиннский технический университет, Эстонский сельскохозяйственный университет, Эстонская академия наук, предприятия Eesti Energia, Eleon, Alexela, Olerex и Эстонский союз электронной промышленности. Цель Всемирного энергетического конгресса состоит в способствовании развитию энергетического сектора и росту качества энергетической политики. Ссылка на эстонскую домашнюю страницу ВЭС.