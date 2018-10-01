01.10.2018, 18:42

Стипендия мэра Москвы уже более 20 лет помогает студентам эстонских вузов

 (28)
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rus.delfi.ee
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Стипендия мэра Москвы уже более 20 лет помогает студентам эстонских вузов
Фото: НКО "Русский дом"

28 сентября 2018 года в Центре русской культуры в Таллине состоялось заседание Попечительского совета программы «Стипендия мэра Москвы». Данная московская программа, существующая в Эстонии с 1996 года, реализуется в целях сохранения и развития интеллектуального потенциала русскоязычных студентов Эстонии, а также оказания содействия их обучению в высших учебных заведениях Эстонии с преподаванием предметов на русском языке.

В заседании приняли участие Посол РФ в Эстонии Александр Петров, заведующая сектором по взаимодействию со странами СНГ и Балтии Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Марина Никульшина, генеральный директор ООО «Международное Консалтинговое Агентство» Нелли Кедрова, председатель совета НКО «Русский Дом» Евгений Томберг, член правления НКО «Русский Дом», члены попечительского совета программы, стипендиаты и представители СМИ.

22-ой год реализации программы демонстрирует её серьезную востребованность, очевидную важность и полезность. По существу программа во многом способствует сохранению русского языка и подготавливает большой контингент высокообразованных специалистов.

На заседании были обсуждены итоги прошедшего весеннего семестра 2017-2018 учебного года, подтверждены действующие стипендиаты и кандидаты в стипендиаты на осенний семестр 2018-2019 учебного года по результатам летней сессии, проблемы стипендиатов и попечителей и их решение, планы на будущее.

Новым стипендиатам, утвержденным по результатам зимней сессии 2017-2018 учебного года на прошедшем заседании попечительского совета, были торжественно вручены грамоты и значки с символикой Москвы «Стипендиат Мэра Москвы», именные банковские карточки банка ВТБ, на которые уже перечислены стипендии. Лучшему попечителю за весенний семестр Владимиру Алексееву был вручён памятный сувенир.

Главными критериями отбора стипендиатов являются обучение на русском языке, успешная учёба, и сложное материальное положение студента. За 22 года существования программы поддержку получили свыше 500 учащихся.

Программой «Стипендия мэра Москвы» в Эстонии занимается некоммерческая организация «Русский Дом». Информация о стипендии находится на странице Русского Академического общества Эстонии в интернете.

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