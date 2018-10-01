Стипендия мэра Москвы помогает школьникам из Эстонии учиться в лучших вузах России

22-ой год реализации программы демонстрирует её серьезную востребованность, очевидную важность и полезность. По существу программа во многом способствует сохранению русского языка и подготавливает большой контингент высокообразованных специалистов.

На заседании были обсуждены итоги прошедшего весеннего семестра 2017-2018 учебного года, подтверждены действующие стипендиаты и кандидаты в стипендиаты на осенний семестр 2018-2019 учебного года по результатам летней сессии, проблемы стипендиатов и попечителей и их решение, планы на будущее.

Новым стипендиатам, утвержденным по результатам зимней сессии 2017-2018 учебного года на прошедшем заседании попечительского совета, были торжественно вручены грамоты и значки с символикой Москвы «Стипендиат Мэра Москвы», именные банковские карточки банка ВТБ, на которые уже перечислены стипендии. Лучшему попечителю за весенний семестр Владимиру Алексееву был вручён памятный сувенир.

Главными критериями отбора стипендиатов являются обучение на русском языке, успешная учёба, и сложное материальное положение студента.

Программой «Стипендия мэра Москвы» в Эстонии занимается некоммерческая организация «Русский Дом». Информация о стипендии находится на странице Русского Академического общества Эстонии в интернете.