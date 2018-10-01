Стипендия мэра Москвы помогает школьникам из Эстонии учиться в лучших вузах России(6)
28 сентября 2018 года в Центре русской культуры в Таллине состоялось заседание Попечительского совета программы «Стипендия мэра Москвы». В заседании приняли участие Посол РФ в Эстонии Александр Петров, заведующая сектором по взаимодействию со странами СНГ и Балтии Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Марина Никульшина, генеральный директор ООО «Международное Консалтинговое Агентство» Нелли Кедрова, председатель совета НКО «Русский Дом» Евгений Томберг, член правления НКО «Русский Дом», члены попечительского совета программы, стипендиаты и представители СМИ.