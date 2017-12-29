Стипендии Вийральта были удостоены Эва Мустонен и Мирьям Рейли

В Министерстве культуры сегодня, 29 декабря, Министр культуры Индрек Саар вручил стипендии имени Эдуарда Вийральта. Высокого признания были удостоены магистрант Эстонской академии художеств Эва Мустонен и магистрант Академии художеств Artez в Арнеме Мирьям Рейли, сообщает пресс-служба министерства.

Стипендия имени Эдуарда Вийральта поддерживает учебную и творческую деятельность студентов художественных специальностей, способствует их самосовершенствованию. Стипендии выплачиваются из авторских гонораров, собранных за использование произведений Вийральта, которые поступают эстонскому государству.

Стипендии в размере 3000 евро в этом году были удостоены магистрант Эстонской академии художеств Эва Мустонен и магистрант Академии художеств Artez в Арнеме Мирьям Рейли.

Министр культуры Индрек Саар на вручении сказал, что назначение стипендии не предполагает "становления новым Эдуардом Вийральтом" или углубленных занятий творческим наследием легендарного художника. "Мир искусства находится в поисках все новых способов ведения дискуссий в обществе. Художественные средства выражения нынешних лауреатов весьма различны, но определяют значительную ценность развития нашего художественного мира, которая и состоит в разнообразии и дискуссионности различных углов зрения", — сказал Саар.

Магистрант специальности "Скульптура и инсталляция" Эстонской академии художеств Эва Мустонен изучала семиотику и текстильное искусство. Она стала инсталляционным художником с очень сильным восприятием материалов, ее произведения эмпатичны, личностны, затрагивают важные темы в обществе. Прошлым летом в Тартуском доме искусства можно было ознакомиться с ее персональной выставкой "Бриллиантовый дом". Комиссия по стипендии Вийральта отметила у Эвы Мустонен очень четко сформулированную авторскую позицию поиска, а также честную повествовательность произведений.

Мирьям Рейли сейчас изучает в голландской Академии художеств в Арнеме на престижном отделении Werkplaats Typografie графический дизайн и изобразительное искусство. Ее поиски в мире искусства сосредоточены на исследовании потребления визуальной культуры, а также на использовании дизайна как художественного средства выражения. Комиссия по стипендиям оценила ее смелость в дискутировании на темы истории искусства, а также свежесть художественной практики. Перформанс-проект Рейли "Talent at work" анализирует глобальный дизайнерский и корпоративный язык на редко встречающемся перешейке дизайна и критической перформансности.

Как обычно, Эстонский художественный музей как наиболее крупный хранитель произведений Эдуарда Вийральта выставил именные золотые карточки музея, которые предоставляют право пожизненного доступа во все филиалы музея. Министерство культуры выдает стипендию Вийральта начиная с 2004 года, прежних лауреатов можно вспомнить здесь.