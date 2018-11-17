Стену здания Общества мусульман Эстонии в Ласнамяэ расписали вандалы

По сообщению Пыхьяской префектуры, 15 ноября в 16:00 в полицию сообщили, что а стене здания Общества мусульман Эстонии, находящегося на улице Кеэвизе в Ласнамяэ, появились надписи. Полиция просит помочь в поиске вандалов.
В субботу, 17 ноября в 10:30 в полицию снова сообщили, что стену испортили. Полиция начала производство и просит всех, кто видел в этом районе подозрительных личностей или обладает информацией о возможных вандалах, дать знать об этом по короткому номеру 112, сообщает rus.err.ee.
На стене здания на английском было написано — "bomb it! isolated islam don`t remeber their sins? in god we trust", что переводится как "разбомбите это! изолированный ислам не помнит своих грехов? мы верим в бога".