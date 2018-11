Стену здания Общества мусульман Эстонии в Ласнамяэ расписали вандалы

В субботу, 17 ноября в 10:30 в полицию снова сообщили, что стену испортили. Полиция начала производство и просит всех, кто видел в этом районе подозрительных личностей или обладает информацией о возможных вандалах, дать знать об этом по короткому номеру 112, сообщает rus.err.ee.

На стене здания на английском было написано — "bomb it! isolated islam don`t remeber their sins? in god we trust", что переводится как "разбомбите это! изолированный ислам не помнит своих грехов? мы верим в бога".